تقارير توضح أسباب رفض المدرب أنطونيو محمد قيادة تدريب نادي النصر

يبحث مجلس إدارة نادي النصر السعودي في هذه الفترة عن مدير فني جديد لقيادة الفريق في المباريات المتبقية في الدوري السعودي، يأتي ذلك بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي جارسيا وفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، ولا تزال المفاوضات جارية مع عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق، وأبرز المرشحين الذي تداولته المصادر كان المدرب المكسيكي أنطونيو محمد، تابع معنا وطالع تفاصيل المفاوضات مع المدرب.

صحيفة ماركا توضح حقيقة عرض النصر لأنطونيو محمد

وأوضح المدرب المكسيكي ومدرب نادي بوماس المكسيكي حقيقة رفضه لعرض نادي النصر، حيث صرح المدرب المكسيكي لصحيفة ماركا الاسبانية أنه تلقى مكالمة مباشرة من الرئيس التنفيذي لنادي النصر من أجل التفاوض معه وتدريب فريق النصر السعودي، ولكن المدرب المكسيكي رفض العرض بسبب عدة أمور.

وجاءت أسباب الرفض الخاصة بالمدرب المكسيكي واضحة، حيث أوضح أنه ملتزم بالعقد الذي يرتبط به بنادي بوماس المكسيكي مشيراً إلى أنه لن يترك بوماس في الوقت الحالي من أجل الانتقال إلى فريق أخر، وأوضح أنطونيو أن العرض المالي المُقدم من نادي النصر كان كبيراً إلا أنه رفض العرض لأسباب أخرى تم ذكرها.

الكرواتي دينكو يدير نادي النصر فنياً

وكان قد كشف مجلس إدارة نادي النصر عن بديل المدرب الفرنسي رودي جارسيا، حيث أعلن أن المدرب الكرواتي دينكو جيلتيشيتش سيتولى قيادة الفريق، وعلى الأرجح فستكون هذه القيادة بصورة مؤقتة حتى يتم التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وقاد المدرب الفرنسي جارسيا الفريق في منافسات الدوري هذا الموسم وصعد بهم إلى المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة خلف نادي الاتحاد المتصدر برصيد 56 نقطة بعد لعب 23 مباراة في منافسات الدوري السعودي.