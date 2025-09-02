أخبار الرياضة

تقارير تكشف الوجهة الأقرب لخوسيه ريبيرو بعد رحيله عن الأهلي

أحمد خالد

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة الأقرب للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعدما أعلن النادي الأهلي إقالته من منصب المدير الفني للمارد الأحمر.

خوسيه ريبيرو - الأهلي

ولم يظهر ريبيرو مع الأهلي بالشكل المطلوب، حيث قاد النادي في 7 لقاءات ما بين الدوري المصري وكأس العالم للأندية محققًا فوزًا وحيدًا جاء على حساب فاركو.

ريبيرو على أعتاب الانتقال للدوري الجزائري

ووفقًا لموقع سوكر لادوما الجنوب إفريقي، فإن ريبيرو لا يخطط للعودة إلى جنوب إفريقيا، على الرغم من نجاحه هناك من قبل مع فريق أورلاندو بايرتس.

وأشار الموقع إلى أن المدرب الإسباني قد ينتقل إلى الدوري الجزائري، حيث هناك عدة أندية مهتمة بالتعاقد معه بعد رحيله عن الأهلي.

مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل المارد الأحمر المركز الـ13 بترتيب الدوري المصري، برصيد 5 نقاط، وذلك بعدما تعثر في 3 مباريات بأول 4 جولات بمسابقة الدوري الممتاز لهذا الموسم 2025/2026.

عن الكاتب:
أحمد خالد

بكالريوس إعلام، يعمل في الصحافة منذ أكثر من 15 عام، كما سبق العمل في مواقع مصرية كبرى مثل الوطن والمصري اليوم وغيرهم من المواقع.


