تقارير تفجر مفاجأة بشأن إقتراب صلاح من هذه المسابقة

أعلنت عدة تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مدى ارتباط الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بالدوري السعودي للمحترفين، رغم رفضه العروض الخيالية التي تلقاها خلال فترات الانتقال الماضية، وأكد أحد المواقع الرياضية أن العرض السعودى لضم صلاح مقابل 150 مليون إسترلينى سنوياً لازال قائما.

عرض سعودي لصلاح

وقالت التقارير الصحفية أن عرض الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لا يزال مطروحًا على الطاولة، رغم توقيعه عقدًا جديدًا مع ليفربول في الصيف الماضي جعله الأعلى أجرًا في تاريخ النادي.

وبحسب تقرير لموقع TBR Football، فإن صلاح البالغ من العمر 33 عامًا لا يزال الهدف الأكبر لمسؤولي الدوري السعودي، الذين يسعون لضمّه في صيف 2026 بعقد يُعد من الأضخم في تاريخ كرة القدم.

تفاصيل العرض

وكشف التقرير أن العرض السعودي لضم محمد صلاح براتب يصل قيمته 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا، يتضمن أيضًا أن يكون الفرعون سفيرًا للسياحة السعودية، مع منحه حق ملكية جزئية في أحد الأندية مستقبلاً، وهي مزايا مماثلة لتلك التي حصل عليها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى النصر.

ومن المعروف للجميع أن نادي ليفربول رفض عرضًا مشابهًا من السعودية في صيف 2024، مفضّلًا الإبقاء على قائده وهدافه التاريخي، لكن مع تراجع مستواه هذا الموسم ومعاناة الفريق من عدم الاستقرار الفني بعد التغييرات الأخيرة، عادت الأحاديث حول إمكانية رحيله من جديد.

وقالت مصادر قريبة من اللاعب أن صلاح لا يستبعد فكرة خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة من مسيرته، خاصة وأنه يولي أهمية كبيرة لتمثيل المنطقة العربية في كرة القدم العالمية.

ووفقًا لما جاء على لسان الصحفي جرايم بيلي، فإن “المحادثات ما زالت قائمة، والعرض السعودي جاهز في أي لحظة حال قرر ليفربول فتح الباب أمام رحيله.”