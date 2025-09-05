تقارير: تعثر مفاوضات انتقال ماركوس ليوناردو إلى ساو باولو بسبب الأزمة المالية

شهدت اللحظات الأخيرة أحداثًا مفاجئة على نادي ساو باولو البرازيلي للحصول على خدمات المهاجم الواعد ماركوس ليوناردو، وهذه الأحداث انتهت بانهيار الصفقة بشكل غير متوقع رغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمحادثات وتفاؤل الجماهير والإدارة، كما أفادت تقارير قريبة من الملف أن العوائق المالية والتعقيدات المرتبطة ببنود العقد؛ كانت هي السبب الرئيسي في تعثر المفاوضات مما أدى إلى ضياع فرصة ساو باولو في تدعيم هجومه بأحد أبرز المواهب الصاعدة وترك الباب مفتوحًا أمام علامات استفهام عديدة بشأن الخطوة التالية في مسيرة ليوناردو ومستقبله الاحترافي.

أفادت وسائل الإعلام البرازيلية في تقارير صدرت صباح اليوم أنها حصلت على معلومات جديدة توضح بشكل أوسع خلفيات تعثر انتقال المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من صفوف نادي الهلال إلى فريق ساو باولو وذلك عقب سلسلة من المفاوضات التي امتدت لأسابيع طويلة وأثارت اهتمام الشارع الرياضي البرازيلي طوال الفترة الماضية.

كما أوضحت التقارير أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى طريق مسدود بعدما اصطدمت بطلبات الهلال المالية المرتفعة من جهة والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها ساو باولو من جهة أخرى، فالنادي السعودي تمسك بالحصول على مبلغ يصل إلى 12 مليون ريال برازيلي أي ما يقارب 8 ملايين ريال سعودي مقابل إعارة اللاعب حتى نهاية عام 2025.

ورغم أن ماركوس ليوناردو نفسه لم يعترض على تقليل راتبه والموافقة على الحصول على مبلغ متواضع خلال الأشهر الأربعة المقبلة؛ إلا أن إدارة ساو باولو رأت أن إمكانياتها المالية الحالية لا تسمح بتحمل قيمة الصفقة وهو ما أدى إلى إيقاف المفاوضات نهائيًا.

احتمالية عودة ملف ليوناردو في المستقبل

قررت إدارة نادي ساو باولو في الوقت الراهن الاكتفاء بضم لاعبين متاحين دون مقابل مادي؛ وذلك لتفادي أي أعباء مالية إضافية قد تكون عبء على ميزانية النادي خلال الموسم الجاري حيث تأتي هذه الاستراتيجية كخطوة احتياطية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الفريق مما يجعل الأولوية هي الحفاظ على الاستقرار المالي.

كذلك فقد كشف أحد المصادر المقربة أن بعض الداعمين للنادي دخلوا في محادثات غير رسمية لبحث إمكانية استقدام المهاجم ماركوس ليوناردو مستقبلاً إذا ما طرأت انفراجة مالية تتيح للنادي عقد صفقات مؤثرة.