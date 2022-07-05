تقارير تركية تشير إلى إمكانية انتقال رمضان صبحي إلى نادي بشكتاش

يعتبر رمضان صبحي واحد من أبرز المواهب التي ظهرت على الساحة الرياضية المصرية في آخر السنوات، وبدأ صبحي مسيرته في شباب النادي الأهلي ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني خوان كارلوس جاريدو، وظهر صبحي بشكل ملفت للأنظار جعله محط اهتمام عديد من الأندية الأوربية، اتجه بعد ذلك صبحي للاحتراف الخارجي إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي ثم نادي هدرسفيلد ليكمل مسيرة المحترفين المصريين، إلا أنه لم يستمر طويلاً وعاد إلى الدوري المصري.

صحيفة تركية تلمح بانتقال رمضان صبحي إلى بشكتاش التركي

كشف صحيفة “فاناتيك” التركية أن مهاجم فريق بيراميدز اللاعب رمضان صبحي مرشح بقوة للانتقال إلى نادي بشكتاش التركي، وأكدت الصحيفة أن النادي التركي يستعد لبدء المفاوضات مع النادي المصري وتجهيز عرض مالي للاعب المصري البالغ من العمر 25 عاماً، ومن المنتظر أن يكون قيمة العرض المُقدم لصبحي حوالي اثنين ونصف مليون يورو بالإضافة إلى الاستفادة من نسبة إعادة بيعه مره أخرى.

إمكانية رحيل رمضان صبحي إلى الدوري التركي

ويربط اللاعب رمضان صبحي بنادي بيراميدز عقداً يمتد إلى عام 2025 إلا أنه تداولت بعض الأخبار أن اللاعب يريد أن يغير مكانه خلال الميركاتو الصيفي ويفكر في الاحتراف الخارجي، ولعب هذا الموسم رمضان صبحي 22 مباراة في الدوري المصري مع نادي بيرامدز أحرز خلالهم هدفين وصنع أربعة أهداف، يذكر أن بيراميدز يحل وصيفاً في الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة.