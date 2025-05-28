تقارير : الزمالك يقترب من التعاقد مع هذا الاسم لتدريب الفريق

كشفت تقارير صحفية صادرة خلال الساعات الماضية عن تطورات جديدة في ملف المدير الفني المنتظر لفريق الزمالك، الذي يستعد للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

رولاني موكوينا يدخل دائرة الترشيحات بقوة

أكدت التقارير أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات متقدمة مع الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني السابق لفريقي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

وتشير المصادر إلى أن موكوينا أبدى تجاوب كبير وموافقة مبدئية مع العرض الزملكاوي، وبدأ بالفعل التواصل مع بعض مساعديه تحسباً للاتفاق الرسمي مع القلعة البيضاء.

مفاوضات مع أسماء أخرى.. لكن موكوينا الأقرب

كما أوضحت التقارير أن إدارة الزمالك تواصلت أيضاً خلال الساعات الأخيرة مع البرازيلي ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، إلى جانب إعادة فتح قنوات الاتصال مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني الأسبق للفريق.

ومع ذلك، تُجمع التقارير على أن رولاني موكوينا بات الاسم الأقرب لتولي المسؤولية، في ظل تقدم المفاوضات ورغبة المدرب في خوض تجربة جديدة بالدوري المصري.