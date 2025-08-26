تقارير أوروبية: دوناروما يقترب من ارتداء قميص هذا النادي

كشفت تقارير صحفية أن الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حامي عرين باريس سان جيرمان، بات على أعتاب خوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد دخوله في مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتفاق مبدئي مع السيتي

وبحسب ما أورده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد توصل دوناروما لاتفاق مبدئي بشأن الشروط الشخصية مع إدارة مانشستر سيتي، حيث أبدى اللاعب موافقته على العمل تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات بين الناديين لا تزال مستمرة لحسم التفاصيل المالية، وسط توقعات بأن تقل قيمة الصفقة عن الرقم المبدئي البالغ 50 مليون يورو.

ورغم التقدم الواضح في المباحثات، فإن إتمام التعاقد يبقى مرهونًا بمصير الحارس البرازيلي إيدرسون، الذي يقترب من الرحيل هذا الصيف في ظل اهتمام قوي من نادي جالطة سراي التركي.

باريس سان جيرمان يفتح الباب

قرار رحيل دوناروما جاء بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع باريس، والذي ينتهي في يونيو 2026. إدارة النادي الفرنسي فضّلت إدخاله سوق الانتقالات، خاصة بعد التعاقد مع الحارس الفرنسي لوكاس شوفالييه من ليل، ما عزز احتمالات رحيل الدولي الإيطالي.

وعلى الرغم من مشاركة الحارس الشاب جيمس ترافورد (22 عامًا) في الجولة الافتتاحية من البريميرليج أمام وولفرهامبتون (4-0)، فإن جوارديولا يرغب في إضافة حارس بخبرة أكبر، خصوصًا بعد تذبذب مستوى إيدرسون في الموسم الماضي.

اهتمام قديم يتجدد

الجدير بالذكر أن موقع فوتبول إيطاليا كان قد أشار في وقت سابق إلى اهتمام مانشستر سيتي بخدمات دوناروما، إلا أن النادي الإنجليزي لم يكن مستعدًا لدفع المبلغ المطلوب حينها (40 مليون جنيه إسترليني).

ومع التطورات الحالية، يبدو أن الصفقة أقرب من أي وقت مضى.