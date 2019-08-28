أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن صفقة انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي أوشكت على الانتهاء بعد اتفاق الطرفين على كل شيء، ووفقا لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية أن نادي إنتر ميلان نجح في الوصول إلى اتفاق مع نادي مانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة لعام واحد بدءا من الموسم القادم، ليكون لاعبا رسميا في صفوف الإنتر، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اللاعب أليكسيس سانشيز قدم أداءا مميزا مع منتخب بلاده ضمن منافسات بطولةو كوبا أمريكا والتي أُقيمت في البرازيل، نجح فيها اللاعب في إظهار إمكانياته من جديد بعدما كان بعيدا لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة وبسبب خلافاته مع المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو الذي كانت يتعمد جلوسه على مقاعد البدلاء في الكثير من المباريات السابقة.

ووفقا لما نشرته التقارير الصحفية أن سانشيز اتفق مع إدارة إنتر ميلان على حصوله على راتب إسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني وهو ما يعتبر راتب كبير مقارنة بباقي اللاعبين المتواجدين داخل صفوف نادي إنتر ميلان.

وأشارت التقارير إلى أنه من الممكن أن يتحمل نادي مانشستر يونايتد جزء من راتب اللاعب خلال فترة تواجده داخل الإنتر، وذلك كجزء منهم لتسهيل انتقال اللاعب، الذي يبدو أنه لم يعد له مكان داخل الشياطين الحمر، خاصة أن المدير الفني سولشاير لا يعتمد على اللاعب في المباريات.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة قوية من نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد في هزيمة كانت مفاجئة للجميع خاصة أن الشياطين الحمر قدم مباراة مميزة.