تقارير، الشباب السعودي يفاوض أوريول روميو

أحمد المدبولي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب السعودي فتحت خط اتصال رسمي مع لاعب الوسط الإسباني أوريول روميو.

هذه الاتصالات تمهيداً لضمه خلال الفترة المقبلة، بعد فسخ عقده مع نادي برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن، الجمعة الماضية عن إنهاء تعاقده مع روميو بالتراضي، عقب موسمين ارتدى فيهما قميص الفريق الكتالوني، قبل أن يعود مؤخراً إلى صفوف جيرونا على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة الشباب بادرت بفتح المفاوضات فور تأكدها من رحيل اللاعب عن برشلونة، ليصبح لاعب حر.

الرياضية السعودية أشارت إلى أن الأيام القادمة ستشهد اجتماع عبر تطبيق “زووم” بين ممثل عن روميو ومسؤولي النادي العاصمي لمناقشة تفاصيل الصفقة وشروط التعاقد.

يذكر أن روميو انضم إلى برشلونة في موسم 2023/24 بطلب من المدرب السابق تشافي هيرنانديز لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس، وخاض مع الفريق 37 مباراة بواقع 1435 دقيقة لعب، بينها 17 مباراة كأساسي.

