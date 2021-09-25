تفاصيل وشروط عقد كارتيرون مع نادي الزمالك

تم تمديد عقد كارتيرون مع الزمالك لثلاثة مواسم أخرى، وكان فريق الزمالك يعتزم إطالة مدة العقد ثلاثة مواسم مع اللاعبين حتى يحقق كل منهم مستوى مختلف.

ومن المقرر أن يجدد الزمالك عقد كارتيرون، بحسب التفاصيل التي نشرتها اللجنة المكلفة.

مزايا البقاء مع كارتيرون أن اللجنة سعت دائمًا إلى وجود جانب من الاستقرار الفني في الفريق حتى يتمكن اللاعبون من الفوز بالمزيد والمزيد من البطولات، ولكن في الفترة الحالية يأمل النادي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا ثم التأهل لكأس العالم لاحقًا، وتحقيق العديد والعديد من النجاحات في الفترة المقبلة، وربما تكون هذه النجاحات في ظل كارتيرون.

تاريخ الزمالك مع كارتيرون

وبقي كارتيرون في الزمالك لمدة ثلاثة مواسم بعد فوزه بالدوري، ساعد كارتيرون فريق الزمالك في الفوز بالدوري الثالث عشر في تاريخ ميت عقبة، ولن ينكر أي لاعب في الفريق جهوده، وبهذه الجهود استطاع الفريق الفوز بلقب الدوري قبل الوصول للنهائيات في جولة واحدة، برصيد حوالي 79 نقطة.

كارتيرون ونادي الزمالك

يتولى المدرب كارتيرون قيادة نادي الزمالك منذ شهر مارس ، وخلال تلك الفترة لعب نحو عشرين مباراة، وفاز بما يقرب من 14 منها وتعادل ما يقرب من خمسة آخرين، وسجل اللاعبون قرابة 15 هدفًا.

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كارتيرون يدرج شرطاً جزائياً في عقده.

وكان كارترون قد وضع بندًا جزائيًا في العقد الجديد، معلنًا سلطته في إنهاء الصفقة، على غرار العقد السابق، وفقًا لمصدر مسئول بالزمالك، على الرغم من عدم الكشف عن قيمة الشرط الجزائي.