تفاصيل موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2019 الجمعة 19-7-2019

يواصل المنتخب الجزائري إبداعاته في بطولة أمم أفريقيا 2019 ليصل محاربي الصحراء إلى الدور النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد أن تمكن من التغلب على عقبة المنتخب النيجيري العنيد، وسوف نتعرف اليوم على موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام من خلال استاد القاهرة الدولي.

مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2019

النسخة الجديدة من بطولة كأس الأمم الأفريقية كانت مفاجأة للجميع، فقد خرجت العديد من المنتخبات من دور المجموعات، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المنتخبات القوية التي لم تتمكن من مواصلة سلسلة الانتصارات وانهزمت في دور الـ 16.

ولكن المنتخب الجزائري كان منتخب قوي أثبت قوته منذ المباراة الأولى التي خاضها في دور المجموعات، وواصل تمكنه من الفوز حتى تمكن من الوصول إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، وفي نصف النهائي وجه المنتخب النيجيري، الذي تمكن من أن يفوز عليه بهدفين لهدف واحد، بعد أن كانا الفريقين متعادلين بهدف لهدف.

وفي المقابل المنتخب السنغالي القوي، الذي يمتلك عدد كبير من أكبر اللاعبين في العالم تمكن من الفوز في نصف النهائي على المنتخب التونسي، الذي لا يستطيع أحد أن يُنكر أنه واجه بكل شجاعة وقتال طوال المباراة لمحاولة الفوز على المنتخب السنغالي، ولكن لم يحالفه الحظ، وفاز المنتخب السنغالي ليواجه المنتخب الجزائري في نهائي أمم أفريقيا 2019.

موعد مباراة الجزائر والسنغال في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

وسوف تذاع مباراة الجزائر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2019 عبر قناة beIN SPORTS Max HD 1 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

فنتمنى التوفيق للمنتخب العربي الجزائري ونرجو له مواصلة انتصاراته، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد ويخص بطولة أمم أفريقيا 2019.