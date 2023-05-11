تفاصيل مواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا| الحكام والقناة الناقلة للمباراة

يلتقي نادي الأهلي المصري مع نادي الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة دوري ابطال افريقيا، المباراة سوف تقام على ملعب حمادي العقربي يوم الجمعة الموافق 12\5\2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة سوف تقام بدون جمهور وذلك تنفيذًا لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكان سبب العقوبة أحداث الشغب التي حدثت في مباراة فريق الترجي التونسي ضد فريق شبيبة القبائل الجزائري وذلك في إياب دور الثمانية من بطولة دوري الأبطال الإفريقي.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي

القناة الناقلة لمواجهة الفريقين هي قنوات بن سبورت bein Sports حيث أنها القنوات الحصرية الناقلة لجميع مباريات البطولة الإفريقية.

حكام مواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي

يدير مباراة ذهاب نصف النهائى الأفريقى الحكم الكيني بيتر كاماكو بالتعاون مع كلاً من سورو فاتسواني من ليسوتو، جيلبرت شيرويوت من كينيا، عمر عبد القادر من الصومال.

ومن حكام تقنية الفيديو مصطفى غربال من الجزائر.

تعادل فريق الأهلي المصري مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي بدون أهداف في مباراة الإياب في دور الثمانية والتي كانت في الدار البيضاء المغرب، وفاز عليه في مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر بهدفين نظيفين تم تسجليها بواسطة حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.

بعد هذا التعادل والفور صعد النادي الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك للمرة التاسعة عشر في تاريخه والرابعة على التوالي.