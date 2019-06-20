تفاصيل مهمة عن ملاعب كأس أمم إفريقيا

أيام قليلة وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختها الثانية والثلاثون على أرض مصر في فصل الصيف،وتستضيف مصر البطولة،تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبل 21 يونيو وتنتهي في 19 يوليو،ويشارك في البطولة 24 منتخب لأول مرة بدلا من 16 منتخب،وتقام البطولة على 6 ملاعب وهم ستاد القاهرة الدولي،السلام،الدفاع الجوي،السويس،الإسماعيلية،الإسكندرية،وتقسم المنتخبات الى ستة مجموعات وكل مجموعة لها ملعبها الخاص التي تقام عليها مبارياتها.

نقدم لكم معلومات حول ملاعب كأس أمم إفريقيا:

1_ستاد القاهرة الدولي:يعتبر ستاد القاهرة من أكبر الملاعب الموجودة في مصر والقارة السمراء،يتواجد في وسط محافظة القاهرة وتم أنشائه عام 1958،ويعد الملعب الرسمي لمنتخب مصر وكلا من النادي الأهلي والزمالك،ويتسع 74 ألف مشجع،ويستضيف مباريات المجموعة الأولي ومبارتي الافتتاح والنهائي.

2_ستاد السلام:يوجد في محافظة القاهرة،ويعد من الملاعب الحديثة في مصر،ويستضيف مباريات المجموعة الرابعة،تم أنشائه عام 2009،ويتسع 30 ألف مشجع.

3_ستاد الدفاع الجوي:يوجد في مدينة القاهرة،ويعتبر من الملاعب الجديدة في مصر،يستضيف مباريات المجموعة الثالثة،يتسع 30 ألف متفرج وتم أنشائه عام 1970،تابع للقوات المسلحة.

4_ستاد الجيش بالسويس:يعتبر الملعب الخاص بنادي بتروجيت،ويوجد في محافظة السويس،ويستضيف مباريات المجموعة الخامسة،ويتسع 45 ألف مشجع،تم أنشائه عام 2009.

5_ستاد الإسماعيلية:تم أنشائه عام 1939 ويوجد في محافظة الإسماعيلية،ويتسع 20 ألف متفرج،يستضيف مباريات المجموعة السادسة،ويعتبر الملعب الرسمي لنادي الإسماعيلي،ويعد من أقدم الملاعب الموجودة في مصر.

6_ملعب الإسكندرية: تم أنشائه عام 1929،يوجد في محافظة الإسكندرية،ويتسع 20 ألف متفرج بعدما كان يتسع 13 ألف مشجع،يستضيف مباريات المجموعة الثانية،ويعد من أقدم الملاعب علي مر العصور في مصر والقارة السمراء.

← إقرأ أيضاً: