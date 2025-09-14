تفاصيل مشاركة نادي بيراميدز في كأس الانتركونتينتال

تسلم نادي بيراميدز شهادة المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، موقعة من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وسلم مسئول الفيفا، الشهادة لنادي بيراميدز وتسلمها ممثلا عن النادي، المهندس عمر مدحت المدير التجاري، والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي.

من ناحية أخرى تبادل ناديا بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الهدايا التذكارية على هامش الاجتماع الفني الخاص بمناقشة الأمور التنظيمية المتعلقة بمباراة الفريقين في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز بطل قارة أفريقيا نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وأهدى المهندس عمر مدحت المدير التجاري والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال بنادي بيراميدز قميص بطل أفريقيا لمندوبي بطل أوقيانوسيا، وكذلك أهدى النادي النيوزيلندي قميصه لبيراميدز معبرا عن شكرهم العميق على حسن الاستقبال والاستضافة في القاهرة.

ويشارك بيراميدز في النسخة الجديدة من كأس الإنتركونتيننتال بصفته بطلا لقارة أفريقيا وحاملا للنسخة الأخيرة من بطولة دوري الأبطال، حيث يستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا في التاسعة من مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوي في إطار الدور الأول من البطولة.

من جانبه طلب مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، القميص الخاص بكابتن نادي بيراميدز وكذلك قميص حارس المرمى، للاحتفاظ به في متحف الفيفا تخليدا لمشاركة النادي بطل أفريقيا لأول مرة في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويشارك نادي بيراميدز في نسخته الأولى من بطولة كأس إنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بصفته بطل أفريقيا حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.

أكد مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمسئول عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال أنه طبقا للائحة البطولة وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بأي نتيجة فسيتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

أوضح أنه إذا استمر التعادل خلال الشوطين الإضافيين، فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم الفريق المتأهل للدور الثاني من البطولة.

يذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم ٢٣ سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية، على لقب كأس القارات الثلاث.