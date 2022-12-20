تفاصيل مثيرة..هوغو لوريس وغريزمان قادا حملة إستبعاد بنزيمة من معسكر المنتخب الفرنسي

ظهرت بعض التفاصيل الجديدة فيما يتعلق بأزمة النجم الفرنسي كريم بنزيما واستبعاده من معسكر منتخب الديوك الفرنسية بعد تعرضه للإصابة.

وقد أكدت بعض التقارير الإعلامية على أن إصابة نجم الملكي بنزيما ليست مؤثرة لدرجة أن يتم استبعاده من معسكر المنتخب، حيث أن اللاعب كان بمقدوره المشاركة مع الديوك من الدور ثمن النهائي.

وقام الصحفي الشهير ” رومان مولينا ” بنشر أحد المقاطع والذي صرح فيه أن إستبعاد بنزيما من معسكر المنتخب لم يكن سببه الرئيسي هو الإصابة، بل لأنه هناك عدد من اللاعبين لم يرغبوا بعودة بنزيما للمنتخب من جديد، ومن أبرز تلك اللاعبين هما غريزمان والقائد هوغو لوريس، حيث أن أن وجوده سوف يهدد أدوارهم القيادية داخل المنتخب.

وقد رفض بنزيما الدعوة التي قدمت له من قبل الرئيس الفرنسي لحضور نهائي المونديال، وقام بعدها بنشر أحد الصور له على صفحته بموقع إنستغرام قائلًا ” لست مهتم ”

وأعلن بنزيما يوم أمس الإثنين الموافق 19 ديسمبر إعتزاله اللعب الدولي، وكان ذلك بعد هزيمة منتخب الديوك في المباراة النهائية أمام المنتخب الأرجنتيني.