تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية ، وتلعب أولى المباريات في البطولة بين مصر وزيمبابوي على أرضية إستاد القاهرة الدولي ، ويعتبر المنتخب المصري من أبرز المرشحين للبطولة الأفريقية ، حيث يدخل المنتخب المصري متسحلاً بالأرض والجمهور في هذه المباراة ، ويدخل المدير الفني المصري المباراة في كافة اللاعبين بدون إصابات .

حيث يدخل المنتخب المصري هذه المباراة وعينه على الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط المهمة من أجل البداية القوية في بطولة كأس امم افريقيا ، أمام زيمبابوي ، ومن اجل التربع على صدارة المجموعة الأولي ، حيث تضم مجموعة مصر كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

المباراة القناة الموعد مصر × زيمبابوي قناة تايم سبورت

قناة بي ان سبورت ماكس 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت دولة جهورية مصر العربية

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