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تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا 2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية ، وتلعب أولى المباريات في البطولة بين مصر وزيمبابوي على أرضية إستاد القاهرة الدولي ، ويعتبر المنتخب المصري من أبرز المرشحين للبطولة الأفريقية ، حيث يدخل المنتخب المصري متسحلاً بالأرض والجمهور في هذه المباراة ، ويدخل المدير الفني المصري المباراة في كافة اللاعبين بدون إصابات .

حيث يدخل المنتخب المصري هذه المباراة وعينه على الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط المهمة من أجل البداية القوية في بطولة كأس امم افريقيا ، أمام زيمبابوي ، ومن اجل التربع على صدارة المجموعة الأولي ، حيث تضم مجموعة مصر كل من زيمبابوي والكونغو  وأوغندا .

التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي

الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني

الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح

التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي

حارس المرمى: إدمور سيباندا

الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا

الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا

المباراة القناة الموعد
مصر × زيمبابوي قناة تايم سبورت
قناة بي ان سبورت ماكس		 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت دولة جهورية مصر العربية

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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