تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا ، والتي تستضيفها جمهورية مصر العربية ، وتلعب أولى المباريات في البطولة بين مصر وزيمبابوي على أرضية إستاد القاهرة الدولي ، ويعتبر المنتخب المصري من أبرز المرشحين للبطولة الأفريقية ، حيث يدخل المنتخب المصري متسحلاً بالأرض والجمهور في هذه المباراة ، ويدخل المدير الفني المصري المباراة في كافة اللاعبين بدون إصابات .
حيث يدخل المنتخب المصري هذه المباراة وعينه على الفوز في هذه المباراة من أجل الحصول على الثلاث نقاط المهمة من أجل البداية القوية في بطولة كأس امم افريقيا ، أمام زيمبابوي ، ومن اجل التربع على صدارة المجموعة الأولي ، حيث تضم مجموعة مصر كل من زيمبابوي والكونغو وأوغندا .
التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: أيمن أشرف — أحمد حجازي — باهر المحمدي — أحمد المحمدي
الوسط: عبدالله السعيد — طارق حامد — محمد النني
الهجوم: محمود تريزيجيه — مروان محسن — محمد صلاح
التشكيلة الرسمية للمنتخب الزيمبابوي
حارس المرمى: إدمور سيباندا
الدفاع: تينيج هاديبي — أليك موديمو — ديفاين لونجا — تيندايي داريكوا
الوسط: مارشال مونيتسي — مارفيلوس ناكامبا — أوفيدي كارورو
الهجوم: موسونا — موشيكوي — بيليات.
موعد مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس امم افريقيا
|المباراة
|القناة
|الموعد
|مصر × زيمبابوي
|قناة تايم سبورت
قناة بي ان سبورت ماكس
|11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت دولة جهورية مصر العربية
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