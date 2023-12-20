تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لضم هتان باهبري من الشباب في انتقالات يناير

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد السعودي، قد تقدم بخطوة رسمية يستهدف من خلالها التعاقد مع هتان باهبري لاعب فريق الكرة الأول بنادي الشباب والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي 2023/2024.

الجدير بالذكر أنه لم يتوصل هتان باهبري، البالغ من العمر 31 عاما إلى اتفاق حاسم من أجل تجديد عقده مع نادي الشباب، ومن هنا بدأت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي في خطوة رسمية لضم لاعب الليوث بصورة نهائية.

ووفقا لما ذكرته شبكة ”شوووت” الإعلامية، مساء اليوم الأربعاء، فإن هتان باهبري، البالغ من العمر 31 عامًا تلقى عرضًا من جانب “العميد” للاستفادة بخدماته في سوق انتقالات يناير المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب الشباب بنهاية الموسم الحالي 2023/2024 وهنا سيدخل الفترة الحرة في الشتاء المقبل إذا لم يجدد عقده مع الأبيض العاصمي.

ويطمح مسؤولو الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في استغلال وضع اللاعب من حيث عدم تجديد عقده مع نادي الشباب والتفاوض على شراء المدة المبتقية.

وحاول الفترة الماضية محاولات مكثفة من جانب نادي الشباب، لتجديد عقد هتان باهبري، والذي يلعب في صفوف الليوث منذ عام 2021 قادمًا من الهلال السعودي.

كشف حساب هتان باهبري

وشارك هتان باهبري في الموسم الحالي بواقع 17 مباراة بجميع المسابقات المحلية ليسجل هدفًا في مسابقة الكأس.

وشهدت الفترة الماضية خروج فريق الاتحاد بصورة مبكرة من منافسات كأس العالم للأندية عقب الخسارة من فريق الأهلي المصري بنتيجة (3-1).

جدير بالذكر أن الفريق الاتحادي سيواجه مساء السبت المقبل نظيره الرائد في إطار الأسبوع الـ18 من منافسات دوري روشن نسخة موسم 2023 – 2024.