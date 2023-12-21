تفاصيل حادثة انقلاب سيارة مولودية البيض الجزائري و3 وفيات بينهم الحارس ومساعد المدرب

تعرض فريق مولودية البيض الجزائري إلى حادثة مروري قبل قليل حيث ذكرت bein sport أن حافلة الفريق انقلبت على الطريق، وأدى الأمر حتى الآن إلى وقوع ثلاثة وفيات في صفوف الفريق، حيث تعرض الفريق لحادث مرور مميت لدى توجههم إلى مدينة تيزي وز لملاقاة شبيبة القبائل وذلك يوم الجمعة القادم.

حادثة مولودية البيض الجزائري- صحيفة النهار الجزائرية

أشارت صحيفة النهار نقلا عن رئيس النادي أن حافلة الفريق تعرضت إلى حادثة على سوقر وأبلغ عن وقوع وفيات بين صفوف الفريق، فيما أشارت قناة beIN الرياضية أن ضحايا الحادث من بينهم وفاة مساعد مدرب مولودية البيض ” مفتاح خالد ” وحارس المرمى ” بوزياني بشاري ” في هذا الحادث ببلدية السوقر بتيارت، إضافة إضافة سائق الحافلة عز الدين بن شاقور وتعرض 8 من طاقم الفريق إلى إصابات مختلفة، من بينهم أربعة إصابات خطيرة.

🟥 #آخر_خبر | مولودية البيض الجزائري يتعرض لحادث مرور خطير أودى بحياة 3 أشخاص بينهم مساعد المدرب وحارس مرمى الفريق pic.twitter.com/C5m9jtm38N — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) December 20, 2023

من المنتظر أن تعلن الرابطة غدا عن تأجيل مباراة الفريق القادمة بعد الحادث المأساوي، يأتي فريق مولودية البيض في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الجزائري، حيث تعادل الفريق مؤخرا أمام نظيره اتحاد العاصمة بهدف لكل فريق فيما يمتلك مولودية البيض 15 نقطة بعد مرور عشرة جولات من الدوري.