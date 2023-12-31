تفاصيل جلسة معتمد جمال مع نبيل عماد دونجا

حرص معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة مع نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

اللاعب الذي تم استبعاده من قائمة منتخب مصر الأخيرة والنهائية التي تم الإعلان عنها بالأمس والتى شملت 27 لاعب سيخوضون بطولة الأمم الأفريقية القادمة.

البطولة التي ستنظمها دولة كوت ديفوار في الشهر القادم أعلن البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة منتخب مصر النهائية وخرج منها نبيل عماد دونجا.

رد فعل الزمالك تجاه دونجا عقب الاستبعاد من المنتخب

معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك حرص على عقد جلسة نفسية مع اللاعب لرفع معنوياته بعد الاستبعاد من قائمة منتخب مصر.

معتمد جمال حرص على دعم اللاعب وأكد له أنه لاعب مميز وفكرة استبعاده من قائمة منتخب مصر لا تقلل من شأنه.

وطلب منه التركيز في المرحلة القادمة مع نادى الزمالك لان الفريق فى احتياج إليه، مشيراً إلى أن باب منتخب مصر مفتوح للجميع بعد بطولة الأمم الأفريقية، لذا عليه التركيز مع فريق الزمالك فيما هو قادم.