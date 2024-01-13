أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن توقيع اتفاق رسمي لضم اللاعب عمر كمال عبد الواحد لصفوف النادي. يأتي هذا التعاقد بمدة تمتد لثلاث سنوات ونصف، مع فرصة لتمديد لموسم إضافي. وتم استبدال الصفقة بإعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

تفاصيل تعاقد عمر كمال عبد الواحد مع النادي الأهلي

اكتمال الإجراءات الإدارية لانضمام عبد الواحد

أكمل توفيق، بعد الحصول على موافقة رئيس النادي الأهلي، جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بانتقال عمر كمال عبد الواحد. يذكر أن اللاعب حاليًا في صفوف المنتخب الوطني المصري المشارك في بطولة الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

استئناف تدريبات الأهلي وغياب لاعبي الفريق الدوليين

استأنف النادي الأهلي تدريباته بعد فترة راحة استثنائية ناتجة عن توقف المسابقات المحلية والقارية بسبب بطولة الأمم الإفريقية. يعود الفريق للتدريبات على ملعب التتش، حيث فاز بالسوبر المصري في ديسمبر الماضي وحقق المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

غياب لاعبي الأهلي الدوليين في أمم أفريقيا

يواصل الأهلي تدريباته بدون لاعبيه الدوليين المشاركين في بطولة الأمم الإفريقية. يشار إلى وجود 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني، بينما يمثل اللاعبون الأجانب الفريق في نفس البطولة. ويشارك لاعبون آخرون مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية في دبي.

الجدول الزمني للمباريات القادمة للأهلي

من اللافت لـ الانتباه أن الأهلي لا يشارك في أي مسابقات محلية أو دولية في الوقت الحالي. وقد اعتذر عن المشاركة في كأس الرابطة، وسيبدأ مبارياته الرسمية المقبلة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري في فبراير المقبل.