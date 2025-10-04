أخبار الرياضة

تفاصيل تعاقد اليونايتد مع أولى صفقاته لصيف 2026

آياتي خيري

نجح مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إتمام صفقة موهبة كولومبيا كريستيان أوروزكو لاعب فورتاليزا البرازيلي، ليكون لاعبًا ضمن صفوف الشياطين الحمر بدءاً من صيف 2026.

وبحسب ما أعلنه فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة “سكاي سبورتس”، فإن مان يونايتد نجح في الحصول على توقيع الكولومبي كريستيان أوروزكو لاعب وسط فورتاليزا البرازيلي والبالغ من العمر 17 عامًا بدءاً من موسم 2026-2027.

وتابع رومانو أن قيمة صفقة الكولومبي كريستيان أوروزكو ستكلف خزائن مانشستر يونايتد 750 ألف إسترليني.

ويسعى مانشستر يونايتد لتدعيم مركز خط الوسط، بضم الكولومبي الشاب أوروزكو لخلافة البرازيلي كاسيميرو بعد أن أظهر الفريق معاناته فى هذا المركز منذ إنطلاق الموسم الجاري.

