تفاصيل بيع بدلة مايكل شوماخر فى مزاد علني

في واقعة مثيرة جاءت خلال مزاد “بونهامز كارز” بالتعاون مع “ذا شوماخر لاونج” تم بيع بدلة سباق تاريخية ارتداها أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر خلال سباق الجائزة الكبرى المجري عام 2000، مقابل 95,650 يورو.

ويمكن القول أن البدلة الحمراء لفريق فيراري، التي تحمل شعار “مارلبورو” الممنوع حاليًا في سباقات السيارات بسبب قوانين مكافحة التدخين، كانت موقعة بخط يد شوماخر على الصدر، ما زاد من قيمتها التاريخية. السباق شهد حلول شوماخر ثانيًا خلف ميكا هاكينن، لكنه في نهاية الموسم توج بلقبه العالمي الثالث، والأول مع فيراري.

كما شهد المزاد الذي لم يتوقف عند هذه القطعة النادرة، حيث بيعت أيضًا بدلة أخرى من حقبة شوماخر مع فريق بينيتون عام 1995 بسعر 61,360 يورو، إضافة إلى نسخة طبق الأصل موقعة من خوذة فيراري لموسم 2003 مقابل 11,520 يورو.

جزء من عائدات هذه المقتنيات يذهب إلى مؤسسة “Keep Fighting Foundation”، التي أنشأتها عائلة شوماخر عام 2017 لدعم مشروعات خيرية.

وفي سياق متصل قالريتش سودي، مؤسس “درايفر لاونج”، عقب المزاد: “تعاوننا مع بونهامز أثبت نجاحه الكبير، سواء في صالة شوماخر لاونج بمونزا التي نفدت تذاكرها بالكامل، أو في المزاد الإلكتروني الذي تلاها. يسعدنا أن نرى هذه القطع التاريخية تصل إلى أماكن جديدة، وفي الوقت نفسه تساهم في دعم العمل الخيري.”

القطع التذكارية الخاصة بأساطير الفورمولا 1 لا تزال تحظى بقيمة استثنائية في الأسواق، حيث تباع بعض بدلات آيرتون سينا الأصلية أو حتى تلك الخاصة بفترة لوتس بما يتجاوز 100 ألف يورو.