تفاصيل الجولة الأولي من بطولة كأس الأمم الإفريقية

انطلقت بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي يوم 21 يونيو وسوف تنتهي البطولة يوم 19 يوليو،وتعد النسخة الثانية والثلاثون من البطولة،شهدت البطولة احتفالات وأجواء رائعة في مباراة الافتتاح وخلال البطولة كلها،اندهش العالم من التنظيم الذي قامت به مصر لإستقبال البطولة،وقدم كل منتخبات البطولة الشكر لمصر لحسن الاستقبال لهم والاهتمام بالجماهير الافريقية الموجوده في مصر.

انتهت الجولة الأولي من مبارايات البطولة خلال هذا الاسبوع وبدأت الجولة الثانية،وشهدت الجولة الأولي العديد من التفاصيل المهمة لجميع المنتخبات أهمها:هداف البطولة لحد الان اللاعب هو اللاعب ميكائيل بوتي صاحب 34 عام يعد هداف بطولة كأس أمم افريقيا في الجولة الأولي برصيد هدفين لإنه احرز ثنائية في مباراة غانا وبنين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين ولكن حصل لاعب بنين على هداف البطولة في الجولة الأولي من مبارايات البطولة.

حصل العديد من اللاعبين على الكروت الصفراء خلال المبارايات ولكن لا يوجد الا حالة طرد واحدة خلال الجولة الأولي من مبارايات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي كانت من نصيب لاعب غانا جون بوي بعدما تلقي الإنذار الثاني في مباراة بنين التي انتهت بالتعادل بينهم.

حصل لاعب بنين على هداف البطولة وايضا يعد صاحب أسرع هدف في البطولة خلال الجولة الأولي في مبارايات البطولة وهو اللاعب ميكائيل بوتي لاعب بنين الذي تمكن من إحراز الهدف بعد بداية المباراة بدقيقة و44 ثانية لصالح منتخب بنين في مرمي منتخب غانا ولكن تمكن المنتخب الغاني من الخروج من المباراة بالتعادل الإيجابي.

بعد نهاية الجولة الأولي من مبارايات بطولة كأس الأمم يعد أكبر فوز في الجولة لصالح منتخب مالي بعدما فاز على منتخب موريتانيا 4_1.

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