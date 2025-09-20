تفاصيل الجلسة الاخيرة لإتهام نجم أرسنال السابق ب6 تهم إغتصاب

حضر اللاعب الغاني الدولي توماس بارتي، لاعب فياريال الإسباني وأرسنال السابق، صباح الأربعاء الماضي أمام محكمة ساوثوورك كراون في لندن، ودفع ببراءته من خمس تهم اغتصاب موجهة إليه بحق امرأتين، إضافة لتهمة اعتداء جنسي بحق امرأة ثالثة.

متى كانت هذه الوقائع

وتعود الوقائع المزعومة إلى الفترة ما بين عامي 2021 و2022، حين كان لاعبًا في صفوف أرسنال.

وكان مثول بارتي (32 عامًا) أمام المحكمة بعد أقل من 24 ساعة من مشاركته كبديل في خسارة فريقه الجديد أمام توتنهام 0-1 في دوري أبطال أوروبا.

وجاء لاعب الوسط لمقر المحكمة مرتديًا بدلة داكنة، مؤكّدًا اسمه وتاريخ ميلاده، قبل أن ينفي رسميًا جميع التهم الست الموجهة إليه.

وشهدت الجلسة، أعلان القاضي كريستوفر هيهير تحديد موعد المحاكمة في 2 نوفمبر 2026، منوهًا إلى تراكم القضايا داخل المحاكم الملكية.

حظر التواصل مع المشتكيات الثلاث

وجرى تجديد الإفراج المشروط لبارتي، والذي يتضمن حظر التواصل مع المشتكيات الثلاث، إضافة إلى إلزامه بإبلاغ الشرطة بأي تغيير في محل إقامته أو سفره خارج البلاد.

الجدير بالذكر أن التهم قد وُجّهت رسميًا إلى بارتي في يوليو الماضي، بعد أيام من رحيله عن أرسنال مع نهاية عقده، لينتقل لاحقًا إلى فياريال في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسم واحد.

بارتي الذي انضم إلى أرسنال من أتلتيكو مدريد عام 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، خاض مع “المدفعجية” 167 مباراة وسجّل تسعة أهداف، قبل أن يرحل هذا الصيف.

وقال فريقه القانوني سابقًا أنه ينفي جميع التهم بشكل قاطع، مشددًا على تعاونه الكامل مع الشرطة والنيابة العامة طوال فترة التحقيقات، ومؤكدًا تطلعه إلى “إثبات براءته أمام القضاء”.