تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها رومارينو في مباراة الاتحاد وأبها

شهدت مباراة الاتحاد السعودي و أبها إصابة النجم البرازيلي رومارينيو نجم الاتحاد وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الصورة من موقع الجول

وغادر النجم البرازيلي ملعب المباراة في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء ليتم استبداله باللاعب مروان الصحفي في مركز الجناح، وتنتظر جماهير الاتحاد الفحوصات الطبية الأولية على النجم البرازيلي للاطمئنان على مصيره في هذا الموسم بعد هذه الإصابة القوية.

غياب حمدالله وعودة حجازي

والجدير بالذكر أن هذه المباراة شهدت غياب النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد شعوره بالعديد من الآلام في التدريبات التي سبقت اللقاء، وفضل الجهاز الفني للفريق إراحته، كذلك كان اللاعب العليان قد تعرض لإصابة في التدريبات الأخيرة وبالتالي سيحتاج إلى فترة تأهيل تصل إلى خمسة أسابيع.

والجدير بالذكر أن تدريبات نادي الاتحاد شهدت عودة النجم المصري أحمد حجازي إلى صفوف الفريق بعد فترة طويلة من غيابه بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي في نهاية الموسم الماضي، كما يتواجد كل من لويس فيليبي وفابينيو في التدريبات بالإضافة إلى عبدالرحمن العبود الذي شارك لأول مرة مع الاتحاد في التدريبات هذا الموسم.

إقالة سانتو

وكان نادي الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية وتنتظر جماهير الاتحاد بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن مدرب الاتحاد الجديد والذي يتوقع الكثيرون أنه المدرب باولو سوزا.