تفاصيل إصابة كابتن حسام البدري بفيروس كورونا

أعلن المنتخب الفني الأول لكرة القدم إصابة كابتن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني ، المدير الفني السابق للنادي الأهلي بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحتة وذلك بعد إصابة إبنته بفيروس كورونا إيضاً

تفاصيل الحالة الصحية لحسام البدري

أعلن الأتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر إصابة كابتن حسام البدري بفيروس كورونا ، وأكد إن حالة البدري مستقره نسبياً وانه فور ظهور إيجابية المسحة خضع للعزل المنزلي ويتم الأشراف علي تنفيذ البروتكول العلاجي الخاص به من قبل الطبيب المختص

إيجابية المسحة الخاصة بزينة حسام البدري

في وقت سابق شعرت زينة ابنة حسام البدري ببعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا مما جعلها تجري بعض الفحوصات وبعدها المسحة الطبية لتتأكد من إيجابيتها ، ويتم عمل عزل منزلي لها وإجراء فحوصات لجميع المقربين لها ومن بينهم والدها الذي ثبت إيجابية مسحته