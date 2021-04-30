تفاصيل إصابة كابتن حسام البدري بفيروس كورونا

بواسطة Kareem Khamis

أعلن المنتخب الفني الأول لكرة القدم  إصابة كابتن حسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني ، المدير الفني السابق للنادي الأهلي بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحتة وذلك بعد إصابة إبنته بفيروس كورونا إيضاً

حسام البدري

تفاصيل الحالة الصحية لحسام البدري

أعلن الأتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر إصابة كابتن حسام البدري بفيروس كورونا ، وأكد إن حالة البدري مستقره نسبياً وانه فور ظهور إيجابية المسحة خضع للعزل المنزلي ويتم الأشراف علي تنفيذ البروتكول العلاجي الخاص به من قبل الطبيب المختص

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إيجابية المسحة الخاصة بزينة حسام البدري

في وقت سابق شعرت زينة ابنة حسام البدري ببعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا مما جعلها تجري بعض الفحوصات وبعدها المسحة الطبية لتتأكد من إيجابيتها ، ويتم عمل عزل منزلي لها وإجراء فحوصات لجميع المقربين لها ومن بينهم والدها الذي ثبت إيجابية مسحته

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Kareem Khamis

كاتب ومحرر صحفي ، اعمل في الصحافة الالكترونية منذ سنوات طويلة ، من هواياتي التدوين وبرمجة المواقع.


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