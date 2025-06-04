تفاصيل إجتماع ميدو وجون إدوارد

في خطوة تعكس بداية جديدة لمستقبل نادي الزمالك، عقد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط، اجتماع مطوّل مع المدير الرياضي الجديد، جون إدوارد.

هذا الاجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات، لوضع الأسس لـ فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجلسة شهدت تفويض واضح لإدوارد بمباشرة كل ما يتعلق بملف التعاقدات، في ظل ما يحظى به من ثقة كبيرة من جانب ميدو ولجنة التخطيط، التى بدورها ستكتفي بتقديم المشورة الفنية.

بعدها سيتم رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد الخطوات التنفيذية، ما يعكس وضوح في الأدوار فى المرحلة القادمة.

وتناول الاجتماع كذلك ملف اللاعبين الراحلين، حيث تم التأكيد على ضرورة تسويقهم بالشكل الذي يُحقق أقصى استفادة مالية ويخدم مستقبل النادي.