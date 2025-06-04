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تفاصيل إجتماع ميدو وجون إدوارد

أحمد المدبولي

في خطوة تعكس بداية جديدة لمستقبل نادي الزمالك، عقد أحمد حسام “ميدو”، عضو لجنة التخطيط، اجتماع مطوّل مع المدير الرياضي الجديد، جون إدوارد.

تفاصيل إجتماع ميدو وجون إدوارد

هذا الاجتماع استمر لأكثر من أربع ساعات، لوضع الأسس لـ فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجلسة شهدت تفويض واضح لإدوارد بمباشرة كل ما يتعلق بملف التعاقدات، في ظل ما يحظى به من ثقة كبيرة من جانب ميدو ولجنة التخطيط، التى بدورها ستكتفي بتقديم المشورة الفنية.

بعدها سيتم رفع التوصيات لمجلس الإدارة لاعتماد الخطوات التنفيذية، ما يعكس وضوح في الأدوار فى المرحلة القادمة.

وتناول الاجتماع كذلك ملف اللاعبين الراحلين، حيث تم التأكيد على ضرورة تسويقهم بالشكل الذي يُحقق أقصى استفادة مالية ويخدم مستقبل النادي.


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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