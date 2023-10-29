تفاصيل أزمة إمام عاشور مع كولر.. بدأت قبل لقاء الأهلي وسيمبا

صرح الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه “مع شوبير” المذاع على راديو سبورت إف إم “عن استبعاد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة الفريق أمام صن داونز التي ستقام عصر اليوم.

إمام عاشور لاعب الأهلي - المصدر موقع الوطن سبورت

قال «إمام عاشور لم يكن يرغب في السفر إلى تنزانيا خلال مواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي، بسبب استمرار شكواه من الإصابة وعدم جاهزيته من الناحية الطبية».

وأضاف بأن كولر ضم إمام عاشور ضمن قائمة الفريق أمام تنزانيا لكن اللاعب لم يشارك أساسيا ولا بديلا في تشكيل الأهلي، وقبل مباراة الإياب وجد المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر أن اللاعب لم يتدرب بشكل جدي لذلك قرر عدم الدفع به في المباراة.

شوبير يكشف حقيقة إصابة إمام عاشور

حيث ذكر «أنا هامشي وراء كلام الأهلي وتقول إن إمام عاشور مصاب، لكنه الآن تدرب بشكل طبيعي مع المستبعدين».

واختتم: «إمام عاشور كسب حب جماهير النادي الأهلي بعدما كان على خلاف معهم، والأمر لن يكون سهلا، وإمام هيرجع تاني للتشكيل».

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم، حيث ستقام المباراة على ملعب” لوفتس فيرسفيلد “في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، على أستاد القاهرة الدولي.

وكان صن داونز، قد نجح في تغيير موعد مباراة الأهلي، من الساعة 7 مساء، إلى 3 عصرا ، بعد موافقة اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي.