تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ، أنه من المقرر إقامة مباراة السوبر بين النادي الأهلي والزمالك غدا الجمعة في السوبر المصري على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية ويحضر المباراة نحو 10 آلاف مشجع، وأنه تم تقديم موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر.







موعد مباراة الأهلي والزمالك

وأفاد مرتضى منصور أنه تم تقديم موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة 60 دقيقة (ساعة) ليكون موعد مباراة السوبر الساعة السابعة (7) من مساء غدا الجمعة بدلا من الساعة الثامنة.







مباراة السوبر الأهلي والزمالك

يلعب النادي الأهلي مباراة السوبر غدا الجمعة حاملا لقب الدوري في الموسم الماضي أمام نادي الزمالك بطل الكأس لنفس الموسم .

مواجهات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

من المقرر أن يلعب الزمالك مع نظيره جينيراسيون فوت السنغالي مباراة الإياب بالدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر ، بعدما خسر الأبيض بهدفين مقابل هدف في الذهاب.







أما النادي الأهلي فيلعب أمام نظيره كانو سبورت الغيني مباراة الإياب بعدما فاز في الذهاب بهدفين مقابل لا شيء.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأهلي والزمالك

من المقرر أن ينقل بث المباراة قنوات أون سبورت وتايم سبورت والنيل للرياضة.