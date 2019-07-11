يخوض منتخب تونس مباراة مهمة اليوم ضد منتخب مدغشقر ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا مصر 2019، وتعتبر هذه المباراة من أصعب المباريات حيث إنها لا تقبل القسمة علي اثنين، حيث إنه في حالة خسارة الفريق سيتم إقصاءه نهائياً من البطولة بدون فرصة أخري، لذلك يستعد المنتخبان للمباراة بكل حماسيه، وقبل انطلاق المباراة بساعات أصدر الكاف قراراً بشأن المباراة التي ستقام اليوم وسنقوم خلال هذا المقال بتوضيح مضمون هذه الرسالة .

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة تونس ومدغشقر

تلقي الوفد التونسي الموجود بمصر حالياً خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإعلام الوفد بتغيير مراقب المباراة – سيليستان – واستبداله بالحكم المغربي – سعيد بلخياط – ليدير مباراة اليوم ضد مدغشقر في مباراة ربع النهائي ضمن مواجهات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر لهذا العام، وستنطلق المباراة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءاً ليبدأ الصراع على الصعود للدور نصف النهائي ومتابعة مسيرة الإنجازات للحصول علي البطولة .

تاريخ مواجهات منتخب تونس مع منتخب مدغشقر

التقي منتخب تونس مع منتخب مدغشقر في ثلاث مباريات وكانت السيطرة لصالح منتخب تونس، حيث استطاع منتخب تونس تحقيق انتصارين وخسر في لقاء واحد، وسجل خط الهجوم الخاص بالمنتخب التونسي ثلاثة أهداف واستقبل منتخب تونس ثلاثة أهداف أيضاً في شباكة وفيما يلي تاريخ لقاءات الفريقين :