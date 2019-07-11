يخوض منتخب تونس مباراة مهمة اليوم ضد منتخب مدغشقر ضمن مباريات ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا مصر 2019، وتعتبر هذه من أصعب المباريات حيث إنها لا تقبل القسمة اثنين، حيث إنه في حالة خسارة الفريق سيتم نهائياً من البطولة بدون فرصة أخري، لذلك يستعد المنتخبان للمباراة بكل حماسيه، وقبل انطلاق المباراة بساعات أصدر الكاف قراراً بشأن المباراة التي ستقام اليوم وسنقوم خلال هذا المقال بتوضيح مضمون هذه الرسالة .
قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة تونس ومدغشقر
تلقي الوفد التونسي الموجود بمصر حالياً خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإعلام الوفد بتغيير مراقب المباراة – سيليستان – واستبداله بالحكم سعيد بلخياط – ليدير مباراة اليوم ضد مدغشقر في مباراة ربع النهائي ضمن مواجهات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر لهذا العام، وستنطلق المباراة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءاً ليبدأ الصراع الصعود للدور نصف النهائي ومتابعة مسيرة للحصول علي البطولة .
تاريخ مواجهات منتخب تونس مع منتخب مدغشقر
منتخب تونس مع منتخب مدغشقر في ثلاث مباريات وكانت السيطرة لصالح منتخب تونس، حيث استطاع تونس تحقيق انتصارين وخسر في لقاء واحد، وسجل خط الهجوم ثلاثة أهداف واستقبل منتخب تونس ثلاثة أهداف أيضاً في شباكة وفيما يلي تاريخ لقاءات الفريقين :
- التقي المنتخب التونسي مع منتخب مدغشقر للمرة في الألعاب الأفريقية عام 1987 واستطاع منتخب مدغشقر الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
- التقي المنتخب التونسي مع منتخب مدغشقر للمرة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2000 وحقق منتخب تونس الفوز بهدف نظيف دون رد .
- التقي المنتخب التونسي مع منتخب مدغشقر للمرة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2001 وحقق منتخب تونس الفوز دون رد .
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