تغييرات هامة فى التشكيل الأساسى لمنتخب مصر أمام غانا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

يلتقي منتخب مصر مع منتخب غانا غدا الخميس 18 يناير ، فى مواجهة حاسمة فى إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبعد التعادل مع منتخب موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى، يسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب غانا الذى يعانى من هزيمة صادمة أمام منتخب الرأس الأخضر بهدفين لهدف واحد، من أجل الاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

ومن المتوقع أن يجري المدير الفني لمنتخب مصر، روى فيتوريا، بعض التغييرات في التشكيل الأساسي للفريق أمام منتخب غانا، وذلك بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه بعض اللاعبين في مباراة موزمبيق.

ويركز فيتوريا على تعزيز خط الدفاع، وذلك بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه بعض اللاعبين في مباراة موزمبيق ،كما سيقوم بالدفع باللاعبين أصحاب الخبرة في مركز الوسط، وذلك لتأمين وسط الملعب أمام لاعبي منتخب غانا.

كما سيدفع فيتوريا بلاعبين أصحاب قدرات هجومية مميزة، وذلك لاستغلال الفرص التي ستتاح أمام منتخب مصر.

من المتوقع أن يستمر محمد الشناوي في حراسة مرمى منتخب مصر، حيث يُعد أحد أفضل حراس المرمى في القارة الأفريقية.

كما يمكن أن يدفع فيتوريا بالثنائي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع، وذلك لتعويض غياب أحمد حجازي ، على أن يلعب أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب عمر جابر في مركز الظهير الأيسر.

يتوقع أن يلعب حمدي فتحي وعمرو السولية في مركزي الإرتكاز، وذلك لتأمين وسط الملعب بينما يلعب محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب، وذلك لقيادة هجوم منتخب مصر.

أما خط الهجوم فمن المتوقع أن يلعب عمر مرموش في مركز الجناح الأيمن، بينما يلعب محمد صلاح في مركز الجناح الأيسر ،على أن يلعب مصطفى محمد في مركز المهاجم الصريح، وذلك لاستغلال قدراته في إنهاء الهجمات.

وأخيرًا، فإن تشكيل منتخب مصر أمام غانا يعتمد على قرارات فيتوريا، والذي سيسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من التأهل إلى دور الـ16.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام غانا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، عمر جابر

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد