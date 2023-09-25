هدف ياباني : أعرف نتيجة مباراة فلسطين واليابان اليوم 2023-09-25 في دورة الألعاب الأسيوية

تترقب جماهير الفدائي الأوليمبي نتيجة مباراة فلسطين واليابان اليوم في ثاني مباريات المنتخب الفلسطيني في دورة الألعاب الأسيوية المقامة حالياً في دولة الصين، كان المنتخب الفلسطيني قد تعادل في الجولة الأولى أمام نظيره المنتخب القطري بدون أهداف، وحافظ على حظوظه في التأهل عن المجموعة رفقة الكمبيوتر الياباني الذي دك حصون المنتخب العنابي الأوليمبي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الـأولى لليابان، تحقيق المنتخب الفلسطيني الفوز أو التعادل اليوم تعتبر نتيجة إيجابية، تصعد به للدور الثاني دور أل 16 وهو ما يتطلع إليه عشاق المنتخب الفلسطيني، تقام المباراة على ملعب “مانجزو تشاوجان”، وفيما يلي تفاصيل اللقاء المرتقب اليوم.

صورة لاعبي اليابان وفلسطين المصدر صفحة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

مع الدقيقة 18 هي نقطة التحول في المباراة بعد أن تم طرد لاعب المنتخب الأوليمبي الفلسطيني محمد صالح، ليسيطر المنتخب الياباني على المباراة وفي الدقيقة 23 من الشوط الأول، سجل المنتخب الياباني هدفه الأول والدقيقة الآن 75 ولا تزال النتيجة تقدم اليابان بهدف دون مقابل.

نتيجة مباراة فلسطين واليابان اليوم

تقابل الفريقين من قبل منذ أسابيع قليلة في تصفيات كأس أسيا 2023 في قطر، وحقق المنتخب الياباني الفوز بهدف دون مقابل على المنتخب الفلسطيني، وهي نفس النتيجة التي تحققت عام 2018 بين المنتخبين في نهائيات كأس أسيا في الصين للمنتخبات أقل من 23 عام، وفيما يلي هدف المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الإثنين 25 سبتمبر وتنقل عبر قنوات الكأس القطرية، وبي إن سبورت في المواعيد التالية بتوقيت معظم الدول العربية، المتابعة لدورة الألعاب الأسيوية رقم 19 في الصين.

11.30 : الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بالتوقيت العالمي جرينتش.

12.30 : الساعة الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت تونس/ المغرب/ الجزائر.

13.30 : الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من فلسطين/ السودان/ ليبيا.

14.30 : الساعة الثانية والنصف بتوقيت السعودية/ قطر/ مصر/ العراق/ البحرين/ الكويت.

15.30 : الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ سلطنة عمان.

التشكيل المتوقع لفلسطين اليوم أمام اليابان

حراسة المرمى : محمد أحمد.

خط الدفاع : فادي قطميش/ علي ربعي/ محمد صالح/ إبراهيم أبوعمير.

خط الوسط : أحمد كلاب/ عميد صوافطة/ وجدي محمد/ أنس بن عودة/ سامر زبيدة.

خط الهجوم : خالد النبريص.

ملخص وأهداف مباراة منتخب فلسطين واليابان اليوم

سنتابع المباراة التي ستنطلق في الموعد الذي أشرنا إليه في صدر المقال، ونوافيكم بتفاصيل والأهداف المباراة عقب نهايتها فتابعونا عبر موقع نجوم مصرية.

نتيجة مباراة فلسطين وقطر الأـولى

الثواني الأخيرة تشهد إهدار هدف الفوز لمنتخبنا الوطني أمام #فلسطين ضمن منافسات كرة القدم بـ #دورة_الألعاب_الآسيوية الـ19 #هانغتشو2022 #العنابي_في_الآسياد pic.twitter.com/L4Y17nY4ky — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 22, 2023

بطاقة اللقاء