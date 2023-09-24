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الأهداف فيديو : 2-0 نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج 2023-06-24 والتشكيل الرسمي وملخص أهداف المباراة بالفيديو

طارق إبراهيم

نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي اليوم هامه لجماهير الأهلي وللمدير الفني واللاعبين، الذين يرغبون في إرسال رسالة من خلال نتيجة هذه المباراة، أنهم عازمون على الحفاظ على لقبهم والفوز بالأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في التاريخ، خاصة بعد ضياع لقب السوبر الذي حصل عليه فريق اتحاد العاصمة الجزائري على حساب الأـهلي، بعد الفوز عليه في المباراة بهدف دون مقابل سجل من ركلة جزاء، تقام مباراة الليلة على أستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة من خلال قناة أون تايم سبورت المصرية بالمجان للجماهير المصرية داخل وخارج مصر، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفيما يلي تفاصيل المباراة المرتقبة وتشكيل الأهلي المتوقع.

نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج

صورة أفشه يحتفل بهدف المصدر الاتحاد الأفريقي على توتر

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هٌنا | القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا وتردد قناة أون تايم سبورت والتشكيل الرسمي للأهلي

سجلا النجم حسين الشحات أولى أهداف المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الأول، من تمريره حريريه من إمام عاشور يسكنها بيسراه في شباك شلان جورج.

وفي الدقيقة 59 يعود الشحات مره أخرى ليزور شباك الفريق الإثيوبي من تسديده قويه من منطقة الجزاء، تسكن الشباك.

نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

- صورة 1 - الأهداف فيديو : 2-0 نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج 2023-06-24 والتشكيل الرسمي وملخص أهداف المباراة بالفيديو
نتائج سان جورج مع الفرق المصرية المصدر اليوم السابع

تعتبر مباراة الليلة بين الأهلي وسان جورج هي الأولى التي تجمع الفريقين على مستوى البطولات الأفريقية، ولكن بصفة عامة تقابل فريق سان جورج مع الأندية المصرية فهي المباراة رقم 12 في التاريخ، قبل المباراة تقابل سان جورج مع الأندية المصرية 11 مرة، حقق الفوز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل 6 مباريات، وفيما يلي إنفوجراف لنتائج الفريق الأثيوبي ضد الفرق المصرية.

موعد المباراة

  • 17.00 : – الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي.
  • 18.00 : – السادسة مساءً بتوقيت كلاً من تونس/ المغرب/ الجزائر.
  • 19.00 : – الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة فلسطين/ ليبيا/ السودان.
  • 20.00 : – الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كلاً من مصر/ السعودية/ قطر/ البحرين/ الكويت/ العراق.
  • 21.00 : – الساعة التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة/ دولة سلطنة عٌمان.

القنوات الناقلة للمباراة مباشرةً

يمكنكم متابعة نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج وأحداث المباراة بالتفصيل على الهواء مباشراً، من خلال قناة أون تايم سبورت الفضائية على ترددها على النايل سات 11651، معامل استقطاب رأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم

- صورة 2 - الأهداف فيديو : 2-0 نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج 2023-06-24 والتشكيل الرسمي وملخص أهداف المباراة بالفيديو

  • حراسة المرمى : محمد الشناوي.
  • خط الدفاع : رامي ربيعة/ محمد عبد المنعم/ علي معلول/ محمد هاني.
  • خط الوسط : إمام عاشور/ أليو ديانج/ مروان عطيه/ حسين الشحات/ بيرسي تاو.
  • خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا.

الأهلي يعلن تشكيله الرسمي للمباراة

لوحة شرف الفرق الحاصلة على دوري أبطال أفريقيا

- صورة 3 - الأهداف فيديو : 2-0 نتيجة مباراة الأهلي وسان جورج 2023-06-24 والتشكيل الرسمي وملخص أهداف المباراة بالفيديو
الفرق الفائزة بدوري أبطال أفريقيا المصدر وكبيدا

ملخص مباراة الأهلي ضد سان جورج

المباراة الأهلي & سان جورج
المنافسة دوري أبطال أفريقيا
الموعد الأحد 2023-09-24 الساعة 20.00 بتوقيت القاهرة
القناة الناقلة أون تايم سبورت
الملعب القاهرة الدولي
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طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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