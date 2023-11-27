ثنائية حمد الله: هنا نتيجة مباراة الاتحاد وأجمك اليوم بدوري أبطال أسيا الجولة أل 5 وملخص الأهداف بالفيديو

تنتظر جماهير العميد نتيجة مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي اليوم في الجولة الخامسة، من بطولة دوري أبطال أسيا لحساب المجموعة الثالثة التي تجمع الفريقين بكلاً من القوة الجوية العراقي وسباهان الإيراني، المباراة هي الأولى في التصفيات تحت قيادة المدير الفني الجديد للعميد، ويسعى لتحقيق الفوز بها ليضل في التصدر للمجموعة خاصة أن الاتحاد خسر في الجولة الرابعة بهدفين دون مقابل من القوة الجوية، وأي نتيجة سلبية اليوم تهدد تصدره للمجموعة، وتدخل الفريق في حسابات خطيرة اللقاء اليوم يقام على ملعب استاد ميتا لورج ملعب أجمك، وكان الاتحاد قد فاز على أجمك في مباراة الذهاب التي أقيمت في السعودية بثلاثة أهداف دون مقابل، وفيما يلي نتيجة اللقاء والقنوات الناقلة والتشكيل الرسمي للاتحاد.

نهاية الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة على أجمك الأوزبكي بهدفين دون مقابل، سجلهما النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقيتين 30-34 من الشوط الأول، والآن الفريقين في غرف الملابس في الاستراحة بين الشوطين.

قبل المباراة والتعرف على النتيجة نرصد لكم ترتيب المجموعة قبل الجولة الخامسة، الاتحاد يتصدر الترتيب برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة، في المركز الثاني فريق فريق وسباهان الإيراني برصيد 7 نقاط، وفي المركز الثالث فريق القوة الجوية رصيدة 7 نقاط أيضاً، وأخيراً أجمك بدون رصيد ونتيجة مباراة اليوم هامة للفريقين خاصة للاتحاد وفيما يلي التشكيل الرسمي للعميد\.

التشكيل الرسمي للاتحاد اليوم

أعلن الموقع الرسمي لنادي اتحاد جدة عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض بع العميد المباراة وجاء كما يلي.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد بامسعود/ حسن كادش/ لويز فليبي.

خط الوسط: صالح العمري/ فابينهو/ فيصل الغامدي/ مهند الشنقيطي.

خط الهجوم: كريم بنزيما/ عبد الرزاق حمد الله/ فيلبي جوتا.

يوم المباراة ⚡ 🇺🇿 إيه جي إم كي 🆚 الاتحاد 🇸🇦 إيه جي إم كي يبحث عن الفوز الأول والاتحاد لحسم بطاقة التأهل 🤛🤜 من سيحسم المواجهة؟ 👀 📺 تابعوا المباراة مباشرة عبر: https://t.co/X7OKhS4VR3#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/35tt49Zf8Z — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 27, 2023

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة على العديد من القنوات ومن أهم تلك القنوات ما يلي.

قناة ssc hd 1: بتعليق المعلق عيسى الحربين.

قناة bein sports afc hd : أمح البلوشي.

قناة أبوظبي أسيا: المعلق حازم عبد السلام.

قناة دبي الرياضية أسيا: المعلق أحمد العبيدلي.