تغطية مباشرة.. مباراة العراق والأردن في دور 16 من كأس أسيا 2023

يلتقي منتخب العراق في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأثنين الموافق 29-1-2024، نظيره منتخب الأردن في إطار دور 16 من بطولة كأس أسيا 2023، ومن الموقع أن تكون المباراة في غاية القوة والإثارة، حيث يمتلك المنتخبين مجموعة متميزة من اللاعبين، وهنا في هذا المقال يمكنكم متابعة مباراة العراق والأردن لحظة بلحظة.

العراق والأردن في قمة عربية مثيرة

يستضيف ملعب خليفة الدولي واحدة من القمم العربية المنتظرة، بين منتخب العراق ومنتخب الأردن ضمن منافسات دور 16 من كأس أسيا 2023.

حيث يلتقي منتخب العراق متصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، وبالعلامة الكاملة، بعد فوزه في الثلاث مباريات على كل من إندونيسيا، واليابان، وفيتنام، وتعد هذه الانطلاقة القوية حافز كبير لمنتخب العراق لمواصلة التألق وتحقيق نتائج جيدة، والوصول لأدوار كبيرة في البطولة الأسيوية.

في المقابل منتخب الأردن الذي تخطى دور المجموعات بصعوبة، بعد البداية القوية، والانتصار الكبير على ماليزيا برباعية نظيفة، والتعادل أمام كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدفين، ثم التعثر أمام البحرين والهزيمة بهدف نظيف.

ومنها فإن المنتخب الأردني يطمح في تصحيح المسار، وتقديم مباراة قوية أمام العراق، والوصول للدور ربع النهائي، وهذا ما سيجعل من مباراة العراق والأردن، مباراة في غاية القوة والإثارة

موعد مباراة العراق والأردن

تبدأ مباراة العراق والأردن في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، 2:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الأثنين الموافق 29-1-2024، على ملعب خليفة الدولي.

تغطية مباشرة مباراة العراق والأردن

العراق 0:0 الأردن