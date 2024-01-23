“تغطية مباشرة” مباراة الإمارات وإيران اليوم في دور المجموعات بكأس أسيا 2023

يلتقي منتخب الإمارات في ستاد المدينة التعليمية منتخب إيران مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024، في ظل منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أسيا 2023، البطولة المقامة بدولة قطر، وشهدت بطولة كأس أسيا هذا العام تنظيم رائع من البلد المستضيف، وكما تعودتم معنا في نجوم مصرية على متابعة كل ما هو جديد وهام، سنوافيكم في هذا المقال بتغطية مباشرة لمباراة الإمارات وإيران.

مباراة الإمارات وإيران

اختتم المنتخب الإماراتي استعدادته، لمواجهة منتخب إيران مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية، في لقاء هام ومرتقب.

حيث يدخل منتخب الإمارات هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار على هونج كونغ في المباراة الأولى بنتيجة 3-1، وتعادل مع الفدائي منتخب فلسطين بهدف لمثله، ويطمح لاعبو الإمارات، لخطف ثلاث نقاط ستجعل الإمارات تصعد كمتصدر لهذه المجموعة.

بينما في الجانب المقابل، يحتل منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، من فوزين على كل من فلسطين، وهونج كونغ، ويسعى منتخب إيران لاستكمال سلسلة الانتصارات، وتحقيق الثلاث نقاط، ليصعد بالعلامة الكاملة كأول لهذه المجموعة.

عند الـ1:45 ظهراً ⏱️… يأتيكم الاستوديو التحليلي الموحد لمبارايات: سوريا 🆚 الهـند

إيــران 🆚 الإمـارات

هونغ كونغ 🆚 فلسطين مع عبدالعزيز البكر ونخبة من المحللين..👥⤵️#AsianCup2023 | #SSC pic.twitter.com/5m7d4iYfoP — SSC (@ssc_sports) January 23, 2024

موعد المباراة

يأتي موعد مباراة الإمارات وإيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أسيا، اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024، في التوقيتات التالية:

5:00 PM بتوقيت القاهرة.

6:00 PM بتوقيت مكة المكرمة.

7:00 PM بتوقيت الإمارات.

تغطية مباشرة مباراة الإمارات وإيران

منتخب الإمارات 0 : 0 منتخب إيران