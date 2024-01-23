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“تغطية مباشرة” مباراة الإمارات وإيران اليوم في دور المجموعات بكأس أسيا 2023

مازن الهدهودي

يلتقي منتخب الإمارات في ستاد المدينة التعليمية منتخب إيران مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024، في ظل منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أسيا 2023، البطولة المقامة بدولة قطر، وشهدت بطولة كأس أسيا هذا العام تنظيم رائع من البلد المستضيف، وكما تعودتم معنا في نجوم مصرية على متابعة كل ما هو جديد وهام، سنوافيكم في هذا المقال بتغطية مباشرة لمباراة الإمارات وإيران.

مباراة الإمارات وإيران

اختتم المنتخب الإماراتي استعدادته، لمواجهة منتخب إيران مساء اليوم، على ملعب المدينة التعليمية، في لقاء هام ومرتقب.

حيث يدخل منتخب الإمارات هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من انتصار على هونج كونغ في المباراة الأولى بنتيجة 3-1، وتعادل مع الفدائي منتخب فلسطين بهدف لمثله، ويطمح لاعبو الإمارات، لخطف ثلاث نقاط ستجعل الإمارات تصعد كمتصدر لهذه المجموعة.

بينما في الجانب المقابل، يحتل منتخب إيران صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، من فوزين على كل من فلسطين، وهونج كونغ، ويسعى منتخب إيران لاستكمال سلسلة الانتصارات، وتحقيق الثلاث نقاط، ليصعد بالعلامة الكاملة كأول لهذه المجموعة.

موعد المباراة

يأتي موعد مباراة الإمارات وإيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أسيا، اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024، في التوقيتات التالية:

  • 5:00 PM بتوقيت القاهرة.
  • 6:00 PM بتوقيت مكة المكرمة.
  • 7:00 PM بتوقيت الإمارات.

تغطية مباشرة مباراة الإمارات وإيران

منتخب الإمارات 0  :  0  منتخب إيران

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عن الكاتب:
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مازن الهدهودي

طالب بكلية التربية الفرقة الرابعة قسم بيولوجي، ومهتم بنقل الأخبار الرياضية، والتعليمية، والاقتصادية في مصر والوطن العربي.

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