“تغطية مباشرة” لنتيجة مباراة عمان وتايلاند في إطار منافسات كأس أسيا 2023

يواجه منتخب عمان نظيره تايلاند في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أسيا 2023، ويستضيف ملعب لخويا الرياضي هذا اللقاء الهام بين المنتخبين، والتي من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 21-1-2024، وسنكون معكم هُنا في هذا المقال في تغطية مباشرة لحظة بلحظة لنتيجة مباراة عمان وتايلاند.

مواجهة عمان وتايلاند

أخذت مباراة عمان وتايلاند الكثير من الاهتمام، لما لها من دور كبير في تحديد مصير المجموعة ” و”، حيث يدخل منتخب عمان هذه المباراة وهو في المركز الثالث بدون أي نقاط، باحثا عن انتصاره الأول في كأس أسيا لهذا العام.

ويبحث منتخب عمان من خلال لقاءه أمام تايلاند عن تحقيق الانتصار، لانتزاع ثلاث نقاط ستكون هي الدافع والأمل نحو صعوده لدور 16، وذلك بعد إخفاقه في المباراة الأولى أمام منتخب السعودية، بهزيمته بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم بينهما يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الجانب الأخر يدخل منتخب تايلاند المباراة بروح معنوية عالية، بعد الفوز في مباراته الأولى، والتي واجه فيها منتخب قرغيزستان، وانتصر فيها المنتخب التايلاندي بهدفين دون رد، وحصد فيها منتخب تايلاند أول ثلاث نقاط.

ويأمل منتخب تايلاند في الوصول لدور 16، من خلال مباراته أمام عمان، دون إنتظار لقاءه الاخير أمام السعودية.

تغطية مباشرة مباراة عمان وتايلاند

سنتابع معا هُنا تغطية حية ومباشرة لنتيجة مباراة عمان وتايلاند، والتي من المفترض أن تنطلق صافرة بدايتها في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب لخويا الرياضي.

وتُنقل مباراة عمان وتايلاند عبر مجموعة من القنوات هي:

beIN SPORTS

قنوات الكأس القطرية

ssc الرياضية السعودية

نتيجة مباراة عمان وتايلاند مباشرة