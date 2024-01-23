تغطية مباشرة.. لنتيجة مباراة الجزائر وموريتانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية نحو ملعب السلام بواكي، والذي يستضيف واحدة من أهم مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب موريتانيا، في لقاء حاسم ومصيري، لحسم التأهل لدور 16، وتُقام مباراة الجزائر وموريتانيا مساء اليوم الثلاثاء 23-1-2024، وسنعرض لكم في هذا المقال نتيجة مباشرة وتغطية لحظة بلحظة لمباراة الجزائر وموريتانيا.

مباراة حاسمة تجمع الجزائر بموريتانيا

محاربو الصحراء، حاملو لقب كأس الأمم الأفريقية، يدخلون مباراة مصيرية أمام موريتانيا، مساء اليوم الثلاثاء، حيث يحتاجون للفوز بفارق كبير من الأهداف، من أجل التأهل إلى دور الـ16.

ويدرك المنتخب الجزائري أن هذه المباراة هي الفرصة الأخيرة له للحفاظ على آماله في الدفاع عن لقبه، حيث سيحتاج إلى الفوز، وانتظار نتائج مباراة أنجولا وبوركينافاسو، من أجل التأهل إلى الدور التالي.

حيث يحتل المنتخب الجزائري المركز الثالث برصيد نقطتين، من تعادلين أمام أنجولا في الجولة الأولى بهدف لمثله، وأمام بوركينا فاسو في الجولة الثانية 2-2.

ويمتلك المنتخب الجزائري مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل رياض محرز وإسماعيل بن ناصر وبغداد بونجاح، والذين سيحاولون قيادة المنتخب لتحقيق الفوز على موريتانيا مساء اليوم.

وفي الجانب المقابل يدخل منتخب موريتانيا مباراته أمام الجزائر، محتلا المرتبة الأخيرة في المجموعة بدون أي نقاط، بعد الهزيمة في الجولتين الأولى أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، والثانية أمام أنجولا بنتيجة 3-2 في مباراة كانت مثيرة.

ويأمل المنتخب الموريتاني في تحقيق ثلاث نقاط هامة ستجعله في دائرة المنافسة على تذاكر العبور لدور 16، وذلك من خلال أفضل أربع منتخبات في المركز الثالث.

وهذه المنافسة القوية والتي لا بديل فيها عن الفوز لكلا المنتخبين للبقاء في البطولة والصعود لدور 16، سيجعل من مباراة الجزائر وموريتانيا، مباراة في غاية الإثارة والقوة.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا

تأتيكم مباراة الجزائر وموريتانيا، اليوم الثلاثاء الموافق 23-1-2024، في تمام الساعة 10:00 PM بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب السلام بواكي.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فهناك العديد من القنوات التي تبث مباراة الجزائر وموريتانيا، وليكن من أهمها:

قنوات beIN SPORTS.

القناة الجزائرية الأرضية.

تغطية مباشرة مباراة الجزائر وموريتانيا