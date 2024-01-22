“تغطية مباشرة لحظة بلحظة” لنتيجة مباراة قطر والصين اليوم في كأس أسيا 2023

يفتتح ستاد خليفة الدولي أبوابه، لاستضافة مباراة منتخب قطر ضد الصين، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الاثنين الموافق 22-1-2024، تأتي مباراة قطر والصين في إطار الجولة الثالثة في دور المجموعات بكأس أسيا، والتي تعد بمثابة لقاء الحسم للمنتخب الصيني، وهنا في هذا المقال سنكون معكم لحظة بلحظة، لتغطية مباشرة لنتيجة مباراة قطر والصين.

قطر في مواجهة الصين بحثا عن العلامة الكاملة

يختتم منتخب قطر مبارياته في دور المجموعات بكأس أسيا، بمواجهة مرتقبة أمام الصين الباحثة عن تذكرة العبور لدور 16، في المجموعة التي صعد منها منتخب قطر، بعد انتصاره في أول مباراتين أمام طاجيكستان ولبنان.

ويسعى منتخب قطر للانتصار على الصين، لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات بكأس أسيا 2023، حيث يحتل العنابي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، من انتصاره على لبنان في اللقاء الأول بثلاثية نظيفة، وعلى طاجيكستان بهدف دون رد.

بينما في المقابل يدخل منتخب الصين اللقاء بضغوطات كبيرة، إذ أنه يحتاج إلى الانتصار، للوصول لدور 16، دون النظر إلى نتيجة مباراة لبنان وطاجيسكتان التي ستُقام في نفس التوقيت، حيث يمتلك الصين في رصيده نقطتين في المركز الثاني.

ما هو موعد مباراة قطر والصين؟

أما عن موعد مباراة قطر والصين، فمن المنتظر أن يطلق حكم اللقاء صافرة بداية مباراة قطر والصين، في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة، 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الإثنين 22-1-2024، على ستاد خليفة الدولي.

تُنقل مباراة قطر والصين على مجموعة من القنوات منها:

beIN SPORTS

قناة ssc الرياضية السعودية

تغطية مباشرة نتيجة مباراة قطر وعمان

وكما عودتكم دائما نجوم مصرية، أنها معكم في جميع الأحداث، سنتابع معا هُنا لحظة بلحظة نتيجة مباراة قطر والصين.