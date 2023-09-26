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بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة

طارق إبراهيم

تترقب جماهير الراقي قلعة الكؤوس نتيجة مباراة الأهلي والعين في دور أل 32 من مسابقة الكأس، التي يحمل الأهلي لقب أكثر الفرق السعودية تتويجاً باللقب 13 مرة، يليه الهلال 10 ألقاب ثم العميد اتحاد جدة 9 ألقاب، يبدأ الأهلي رحلة البحث عن لقبه المفضل الليلة بلقاء العين، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في السادسة مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الليلة هي الثانية التي تجمع الأهلي بالعين في مسابقة الكأس المباراة الأولى فاز فيها العين بهدفين دون مقابل، لذا فأن نتيجة مباراة الليلة هامة للأهلي ويبحث فيها عن الفوز والصعود للدور ثمن النهائي، تنقل المباراة مباشراً عبر قنوات ssc ومنصة شاهد في أي بي، وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات الفريقين في المسابقات المحلية.

- صورة 5 - بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة

صورة شعار الناديين الأهلي والعين المصدر جوجل

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ملخص أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الملك

الهدف الأول للأهلي يسجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 23 من الشوط الأول، من خطأ من دفاع العين يستغلها البريكان ويودعها المرمى.

ثم بعد 6 دقائق يضيف البريكان الهدف الثاني له والأهلي في الدقيقة 29 من الشوط الأول تمريره من فيجا يسكنها البريكان المرمى.

وقبل النهاية ب 6 دقائق وتحديداً في الدقيقة 39 يضيف سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي من تمريره حريرية من فرمينيو يراوغ الحارس ويسكنها شباك العين.

الهدف الأول للعين في الدقيقة 83 دوس سانتوس برأسه هدف تقليص الفارق

نتيجة مباراة الأهلي والعين في الكأس

بالبحث في التاريخ عن نتائج الفريقين وجد أنهما تقابلا قبل هذه المباراة في 5 مباريات سابقة، 4 في بطولة الدوري سواء دوري روشن أو دوري يلو العام الماضي، ومرة واحدة في الكأس كانت يوم 2020-12-17 وفاز فيها العين 2 صفر، وبصفة عامة حقق الأهلي الفوز في مباراتين، وفاز العين في مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت الفريقين.

التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء

- صورة 1 - بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة
تشكيل الأهلي المتوقع المصدر موقع سعودي سبورت
  • حراسة المرمى : إدوارد ميندي.
  • خط الدفاع : علي مجرشي/ إيبانيز/ عبد الباسط هندي/ بسام الحريجي.
  • خط الوسط : محمد المجحد/ علي الأسمري، فيجا/ فراس البريكان/ ماكسيمان.
  • خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.

- صورة 2 - بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة

 مباراة الأهلي ضد العين

نتائج مباريات اليوم الثاني من كأس خادم الحرمين الشرفين

تاريخ مواجهات الفريقين في كافة المسابقات المحلية

- صورة 3 - بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة بصورة حصرية على قناة ssc الرياضية عالية الجودة ومنصة شاهد vip فقط، ويعلق عليها المعلق مشاري القرني.

سجل أبطال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

- صورة 4 - بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة
سجل الأبطال المصدر وكبيدا

بطاقة المباراة

المباراة الأهلي& العين
المنافسة الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين
الموعد والتوقيت الموعد الثلاثاء 26 سبتمبر الساعة 18.00 بتوقيت مكة المكرمة
القناة الناقلة قناة ssc ومنصة شاهد
الملعب ملعب مدينة الملك سعود الرياضية
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طارق إبراهيم

طارق إبراهيم كاتب مصري، أحب مشاهدة كرة القدم والأفلام الأجنبية، ومتابعة الشأن العام والأخبار الافتصادية والسياسية، وأحب السفر خاصة الأماكن الأثرية، بكالوريوس هندسة أنتاج دفعة 2000.

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