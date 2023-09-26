بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة
تترقب جماهير الراقي قلعة الكؤوس نتيجة مباراة الأهلي والعين في دور أل 32 من مسابقة الكأس، التي يحمل الأهلي لقب أكثر الفرق السعودية تتويجاً باللقب 13 مرة، يليه الهلال 10 ألقاب ثم العميد اتحاد جدة 9 ألقاب، يبدأ الأهلي رحلة البحث عن لقبه المفضل الليلة بلقاء العين، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في السادسة مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الليلة هي الثانية التي تجمع الأهلي بالعين في مسابقة الكأس المباراة الأولى فاز فيها العين بهدفين دون مقابل، لذا فأن نتيجة مباراة الليلة هامة للأهلي ويبحث فيها عن الفوز والصعود للدور ثمن النهائي، تنقل المباراة مباشراً عبر قنوات ssc ومنصة شاهد في أي بي، وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات الفريقين في المسابقات المحلية.
ملخص أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الملك
5 أهداف في مباراة #العين_الأهلي⚽#الأهلي إلى الدور القادم🏆✅
شاهد الأهداف⤵ pic.twitter.com/8kgA71Pmcm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
الهدف الأول للأهلي يسجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 23 من الشوط الأول، من خطأ من دفاع العين يستغلها البريكان ويودعها المرمى.
هدددددف!⚽
فراس البريكان يفتتح أهداف الأهلي⚽🔥
العين 0 × 1 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/vQSIhd6xUU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
ثم بعد 6 دقائق يضيف البريكان الهدف الثاني له والأهلي في الدقيقة 29 من الشوط الأول تمريره من فيجا يسكنها البريكان المرمى.
📺 لقطة هدف فراس البريكان ويضيف الهدف الثاني له وللأهلي
العين 0 × 2 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/wMFi4mouQi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وقبل النهاية ب 6 دقائق وتحديداً في الدقيقة 39 يضيف سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي من تمريره حريرية من فرمينيو يراوغ الحارس ويسكنها شباك العين.
هدددددف!⚽
فيرمينهو يصنع.. وسميحان النابت يسجل الهدف الثالث للأهلي⚽🔥
العين 0 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/zoHNZkyISq
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
الهدف الأول للعين في الدقيقة 83 دوس سانتوس برأسه هدف تقليص الفارق
هدددددف!⚽
العين يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي⚽
العين 1 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/sNxGYQxI53
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
نتيجة مباراة الأهلي والعين في الكأس
بالبحث في التاريخ عن نتائج الفريقين وجد أنهما تقابلا قبل هذه المباراة في 5 مباريات سابقة، 4 في بطولة الدوري سواء دوري روشن أو دوري يلو العام الماضي، ومرة واحدة في الكأس كانت يوم 2020-12-17 وفاز فيها العين 2 صفر، وبصفة عامة حقق الأهلي الفوز في مباراتين، وفاز العين في مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت الفريقين.
🏆 كأس خادم الحرمين الشريفين
📋 الدور الـ 32
🗓️ الثلاثاء 26 سبتمبر
🕕 6:00 مساءً
⚽️ #الأهلي 🆚 العين
📍ملعب مدينة الملك سعود الرياضية – الباحة#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/HfxMelLPxw
— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2023
التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء
- حراسة المرمى : إدوارد ميندي.
- خط الدفاع : علي مجرشي/ إيبانيز/ عبد الباسط هندي/ بسام الحريجي.
- خط الوسط : محمد المجحد/ علي الأسمري، فيجا/ فراس البريكان/ ماكسيمان.
- خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.
مباراة الأهلي ضد العين
نتائج مباريات اليوم الثاني من كأس خادم الحرمين الشرفين
🗓️ متعة شاهدناها في اليوم الثاني من #أغلى_الكؤوس 🏆
🏟️ 4 مباريات
⚽️ 13 هدف pic.twitter.com/WckFPiyUJh
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2023
تاريخ مواجهات الفريقين في كافة المسابقات المحلية
القناة الناقلة ومعلق المباراة
تنقل المباراة بصورة حصرية على قناة ssc الرياضية عالية الجودة ومنصة شاهد vip فقط، ويعلق عليها المعلق مشاري القرني.
الاستوديو التحليلي الموحد لمباريات #أغلى_الكؤوس ⤵️
🕔 5 #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #SSC pic.twitter.com/lcVWdvswXM
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
سجل أبطال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين
بطاقة المباراة
|المباراة
|الأهلي& العين
|المنافسة
|الدور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين
|الموعد والتوقيت
|الموعد الثلاثاء 26 سبتمبر الساعة 18.00 بتوقيت مكة المكرمة
|القناة الناقلة
|قناة ssc ومنصة شاهد
|الملعب
|ملعب مدينة الملك سعود الرياضية