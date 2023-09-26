بالفيديو : أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في الكأس 2023-09-26 وملخص المباراة

تترقب جماهير الراقي قلعة الكؤوس نتيجة مباراة الأهلي والعين في دور أل 32 من مسابقة الكأس، التي يحمل الأهلي لقب أكثر الفرق السعودية تتويجاً باللقب 13 مرة، يليه الهلال 10 ألقاب ثم العميد اتحاد جدة 9 ألقاب، يبدأ الأهلي رحلة البحث عن لقبه المفضل الليلة بلقاء العين، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في السادسة مساء الليلة بتوقيت مكة المكرمة، مباراة الليلة هي الثانية التي تجمع الأهلي بالعين في مسابقة الكأس المباراة الأولى فاز فيها العين بهدفين دون مقابل، لذا فأن نتيجة مباراة الليلة هامة للأهلي ويبحث فيها عن الفوز والصعود للدور ثمن النهائي، تنقل المباراة مباشراً عبر قنوات ssc ومنصة شاهد في أي بي، وفيما يلي موعد المباراة والتشكيل المتوقع وتاريخ مواجهات الفريقين في المسابقات المحلية.

صورة شعار الناديين الأهلي والعين المصدر جوجل

ملخص أهداف مباراة الأهلي والعين اليوم في كأس الملك

5 أهداف في مباراة #العين_الأهلي⚽#الأهلي إلى الدور القادم🏆✅ شاهد الأهداف⤵ pic.twitter.com/8kgA71Pmcm — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

الهدف الأول للأهلي يسجله اللاعب فراس البريكان في الدقيقة 23 من الشوط الأول، من خطأ من دفاع العين يستغلها البريكان ويودعها المرمى.

ثم بعد 6 دقائق يضيف البريكان الهدف الثاني له والأهلي في الدقيقة 29 من الشوط الأول تمريره من فيجا يسكنها البريكان المرمى.

📺 لقطة هدف فراس البريكان ويضيف الهدف الثاني له وللأهلي العين 0 × 2 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/wMFi4mouQi — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

وقبل النهاية ب 6 دقائق وتحديداً في الدقيقة 39 يضيف سميحان النابت الهدف الثالث للأهلي من تمريره حريرية من فرمينيو يراوغ الحارس ويسكنها شباك العين.

هدددددف!⚽ فيرمينهو يصنع.. وسميحان النابت يسجل الهدف الثالث للأهلي⚽🔥 العين 0 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/zoHNZkyISq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

الهدف الأول للعين في الدقيقة 83 دوس سانتوس برأسه هدف تقليص الفارق

هدددددف!⚽ العين يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي⚽ العين 1 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/sNxGYQxI53 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023

نتيجة مباراة الأهلي والعين في الكأس

بالبحث في التاريخ عن نتائج الفريقين وجد أنهما تقابلا قبل هذه المباراة في 5 مباريات سابقة، 4 في بطولة الدوري سواء دوري روشن أو دوري يلو العام الماضي، ومرة واحدة في الكأس كانت يوم 2020-12-17 وفاز فيها العين 2 صفر، وبصفة عامة حقق الأهلي الفوز في مباراتين، وفاز العين في مباراة وحسم التعادل نتيجة مباراتين جمعت الفريقين.

🏆 كأس خادم الحرمين الشريفين

📋 الدور الـ 32

🗓️ الثلاثاء 26 سبتمبر

🕕 6:00 مساءً

⚽️ #الأهلي 🆚 العين

📍ملعب مدينة الملك سعود الرياضية – الباحة#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/HfxMelLPxw — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2023

التشكيل المتوقع للأهلي في اللقاء

حراسة المرمى : إدوارد ميندي.

خط الدفاع : علي مجرشي/ إيبانيز/ عبد الباسط هندي/ بسام الحريجي.

خط الوسط : محمد المجحد/ علي الأسمري، فيجا/ فراس البريكان/ ماكسيمان.

خط الهجوم : روبرتو فيرمينيو.

مباراة الأهلي ضد العين

نتائج مباريات اليوم الثاني من كأس خادم الحرمين الشرفين

🗓️ متعة شاهدناها في اليوم الثاني من #أغلى_الكؤوس 🏆 🏟️ 4 مباريات

⚽️ 13 هدف pic.twitter.com/WckFPiyUJh — كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2023

تاريخ مواجهات الفريقين في كافة المسابقات المحلية

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة بصورة حصرية على قناة ssc الرياضية عالية الجودة ومنصة شاهد vip فقط، ويعلق عليها المعلق مشاري القرني.

سجل أبطال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

بطاقة المباراة