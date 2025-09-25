أخبار الرياضة

تعليق وسام أبوعلى بعد إصابته القوية

أحمد المدبولي

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي السابق والمحترف حالياً في صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، عن حزنه الشديد عقب الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي ستبعده عن الملاعب لعدة أسابيع.

 

وتعرض أبو علي لإصابة بكسر في الكاحل خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام تورونتو إف سي، ليغادر الملعب في الشوط الأول بعد تدخل قوي حرمه من استكمال اللقاء.

 

وقال اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: 

 

لسوء الحظ، سأضطر للابتعاد عن الملاعب لفترة من الوقت بعد إصابتي بكسر في الكاحل. أشعر بالحزن الشديد، لكنني فخور جدًا بالبداية التي قدمتها هنا مع كولومبوس كرو.

 

وأضاف : أود أن أشكر جميع زملائي في الفريق وكل من في النادي على الدعم والترحيب الرائع منذ انضمامي، ولا أطيق انتظار العودة مجددًا لمواصلة ما بدأته مع الفريق”.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


