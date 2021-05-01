تعليق ناري من إبراهيم فايق عقب تعادل الأهلي مع الجونة

بواسطة Mahmoud Gamal

قال الإعلامي ابراهيم فايق عبر برنامجه على قناة ” ON Time Sport” أن سوء الأداء الذي يمر به الأهلي مؤخرا أمام المصري والجونة، يعود إلى ضغط المباريات الشديد الذي يتعرض له اللاعبين، متسائلا عن المطلوب من موسمياني فعله مع لاعبين يلعبون كل “48” ساعة. 

تعليق ناري من إبراهيم فايق عقب تعادل الأهلي مع الجونة 1 1/5/2021 - 2:21 ص

وأكد فايق أن لاعبي الأهلي يلعبون مباراة ثم يقومون بعمل استشفاء ثم يلعبون المباراة الأخرى، اذا كيف يتحسن الأداء؟ ، ومتي سيعطي المدرب تعليماته؟.

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وأشار فايق أن موسمياني غير مبسوط من الأداء الذي يقدمه اللاعبون ، مؤكدا أن الجنوب أفريقي لا يسوق هذه المبررات على اللاعبين داخل أوضة اللبس، ويطالبهم بتقديم افضل أداء في كل مباراة.

ابراهيم فايق يؤكد على موافقة اللجنة الثلاثية ترحيل عدد من المباريات لفريق الأهلي 

وأكد فايق ان إدارة الاهلي تقدمت بطلب لترحيل عدد من المباريات بسبب لقاء صنداونز القادم في ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا ، كما أكد أن القرار سيتم الموافقة عليه من قبل اللجنة الثلاثية خلال الأيام القادمة.

وكان الاهلي قد تعادل مع فريق الجونة بنتيجة 1-1، ليستمر الفريق في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

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Mahmoud Gamal

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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