تعليق قوي من ميدو على تسريبات صلاح محسن

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق والإعلامي الحالي، على التسريبات التي قامت بها زوجة صلاح محسن خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت زوجة صلاح محسن عدد من الاسكرينات الخاصة بمحادثات زوجها مع عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ حالة من الغضب لدي جماهير النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

عاجل 🚨

زوجة اللاعب المصري صلاح محسن تنشر محادثات خيانه بينه وبين نساء أخريات ويراسلهم بالسناب .. الله يصبر زوجته على خيانته💔

ــ#عادل_امام #معبر_رفح #جوي_اوورد #JoyAwards #تم_القبض #القبض_على_حاتم_النجار pic.twitter.com/5ucnB9xCOW — المستعربين Out of context (@si5xo) January 21, 2024

تعليق ميدو على تسريبات صلاح محسن

كتب ميدو عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا ومنصة “x” حاليًا، تعليقه على تسريبات صلاح محسن، حيث جاء كالتالي: “ما فعلته زوجة أو طليقة ‎صلاح محسن ليس له اي علاقة لا بالدين ولا التربية اسف اني اقول كده”.

وتابع: “نفسي اللي ينشر حاجه لاي حد بالشكل ده يتحاسب أنا بصراحة ماقدرتش أشوف اي حاجه واتمنى منكم ان ماحدش يعيد نشر الكلام ده”.

واختتم ميدو: “احنا كلنا ماشيين بستر ربنا أكبر حرام ان حد يساعد في فضيحة حد”.

https://twitter.com/midoahm/status/1749001007361609942?s=19

في سياق متصل، أصبحت هناك حالة من الغضب الشديدة داخل النادي الأهلي، بعد التسريبات التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الأهلي أتخذ قرارًا بالاستغناء عن صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت أن الأمر عرف به المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي طالب مجلس الإدارة برحيل اللاعب، حيث لن يكون ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.

وشددت التقارير على أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر عدم خوض اللاعب للتدريبات، حيث قام بتحويله للتحقيق، وذلك لاتخاذ قرارًا قاسيًا بجانب رحيله.

وأشارت إلى أن مجلس الأحمر سيوقع عقوبة مالية كبيرة على صلاح محسن، على خلفية هذه التسريبات، والتي جاءت صادمة للكثير من مشجعي النادي الأهلي.

زوجة اللاعب المصري صلاح محسن تنشر محادثات جنسية بين اللاعب ونساء أخريات.. واللاعب يرد: الحساب مهكر وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية! pic.twitter.com/8lMgu2dKWF — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 21, 2024

الجدير بالذكر أن محسن قدم اعتذارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت، حيث أعتذر لزوجته وأهله وأقاربه وجماهيره.