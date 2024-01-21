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تعليق قوي من ميدو على تسريبات صلاح محسن

أحمد علي

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك وتوتنهام الإنجليزي السابق والإعلامي الحالي، على التسريبات التي قامت بها زوجة صلاح محسن خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشرت زوجة صلاح محسن عدد من الاسكرينات الخاصة بمحادثات زوجها مع عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ حالة من الغضب لدي جماهير النادي الأهلي خلال الأيام الماضية.

تعليق ميدو على تسريبات صلاح محسن

كتب ميدو عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا ومنصة “x” حاليًا، تعليقه على تسريبات صلاح محسن، حيث جاء كالتالي: “ما فعلته زوجة أو طليقة ‎صلاح محسن ليس له اي علاقة لا بالدين ولا التربية اسف اني اقول كده”.

وتابع: “نفسي اللي ينشر حاجه لاي حد بالشكل ده يتحاسب أنا بصراحة ماقدرتش أشوف اي حاجه واتمنى منكم ان ماحدش يعيد نشر الكلام ده”.

واختتم ميدو: “احنا كلنا ماشيين بستر ربنا أكبر حرام ان حد يساعد في فضيحة حد”.

https://twitter.com/midoahm/status/1749001007361609942?s=19

في سياق متصل، أصبحت هناك حالة من الغضب الشديدة داخل النادي الأهلي، بعد التسريبات التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلس إدارة الأهلي أتخذ قرارًا بالاستغناء عن صلاح محسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت أن الأمر عرف به المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي طالب مجلس الإدارة برحيل اللاعب، حيث لن يكون ضمن حساباته خلال الفترة المقبلة.

وشددت التقارير على أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرر عدم خوض اللاعب للتدريبات، حيث قام بتحويله للتحقيق، وذلك لاتخاذ قرارًا قاسيًا بجانب رحيله.

وأشارت إلى أن مجلس الأحمر سيوقع عقوبة مالية كبيرة على صلاح محسن، على خلفية هذه التسريبات، والتي جاءت صادمة للكثير من مشجعي النادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن محسن قدم اعتذارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس السبت، حيث أعتذر لزوجته وأهله وأقاربه وجماهيره.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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