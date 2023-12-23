تعليق غير متوقع من عمرو أديب بعد حصول النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية

قام الإعلامي عمرو أديب، بتهنئة جماهير الكرة المصرية وذلك بعد أن حصل النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية “السعودية 2023” وذلك بعد أن فاز على منافسه نادي أوراوا الياباني، بأربع أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

عمرو أديب

ومن جانبه فقد صرح عمرو أديب، من خلال برنامجه الحكاية، الذي يتم إذاعته عبر قناة ام بي سي مصر، مساء يوم أمس الجمعة قائلا:”اوعى حد ياخد منكم فرحتكم ويقولكم الفريق ضعيف أو دي برونزية، مبروك للأهلاوية، الأهلي حقق انتصار عظيم، وشرف الكرة المصرية والإفريقية، الأهلي أثبت أنه فريق برونزي، واللي يقولك برونزية، قل له يا عم دي في العالمية”.

وأضاف عمرو أديب، أنه :”اللي يقولك جمهور الأهلي زعلان علشان البرونزية، قول له في ناس مش لاقيه لا برونزية ولا نحاسية، إحنا قاعدين هنا لا عارفين ناخد الذهبية ولا الفضية ولا حتى نحاسية، والأهلي جاب 4 أهداف النهارده، ولسه الأهلاوية بيتكلموا أن معندهمش مهاجم، هو المهاجم كان هيعمل إيه أكتر من كده”.

مباراة الأهلي وفلومينيسي

من ناحية أخرى فقد التقى نادي الأهلي المصري مع نظيره البرازيلي فلومينينسي يوم الإثنين الماضي الموافق 18 ديسمبر 2023 في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

قد بدأ الأهلي المباراة بقوة وكاد أن يصنع الفارق لولا تصدي حارس مرمى فريق فلومينيسي لأكثر من كرة كادت أن تسكن شباكه، لكن فشل النادي الأهلي في تسجيل أي هدف في الشوط الأول والثاني.

وفي خلال الشوط الثاني، استطاع فريق فلومينينسي البرازيلي أن يسجل هدفين عن طريق آرثر ميلو في الدقيقة 55 وماركوس دو ناسيمينتو في الدقيقة 84 ليصل بهذه النتيجة إلى المباراة النهائية ويواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.