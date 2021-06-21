تعليق على تويتر يكشف السعر الحقيقي لنجم الأهلي أليو ديانج

كشف تعليق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن السعر الحقيقي للنجم المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي والذي بات مطلوبا في أوروبا وبعض الدوريات الخليجية.

وكان نجم التعليق العربي علي سعيد الكعبي قد كتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي مشيدا بصفقة انضمام أليو ديانج وأنها تكلفت نحو مليوني دولار في حين يصل سعره إلى 10 ملايين يورو على أقل تقدير خاصة لاسيما أنها مزيج من الاستثمار الرياضي والبطولات.

وفوجئ علي سعيد الكعبي بتعليق من أمير توفيق على تغريدته حيث أكد له أن الأهلي اشترى أليو ديانج من المولودية مقابل مليون و100 ألف دولار فقط وهو ما أثار إعجاب المتابعين بسبب نجاح المارد الأحمر في عقد استثمار طويل الأجل.

ويسعى الأهلي لإجراء الكثير من التعديلات في مجال التعاقدات حيث بات قريبا من التعاقد مع النجم المغربي سفيان رحيمي والذي يعلب بمركز الجناح في نادي الرجاء البيضاوي كذلك فإن الأهلي يفكر في ضم لاعب وسط إذا ما رحل ديانج في الوقت الذي تنادي فيه بعض الأصوات من أجل ضم مهاجم أجنبي من العيار الثقيل.

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وكان ديانج قد تلقى الكثير من العروض سواء من العين الإماراتي أو الدوري الفرنسي أو الدوري الإسباني لاسيما أن اللاعب تألق الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر وكان من ضمن أسباب فوز الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في النسخة الماضية.