تعليق صادم من صحيفة “ماركا” حول انتقال كانتي إلى الهلال السعودي (صورة)

أطلقت صحيفة “ماركا” الإسبانية تعليقًا مثيرًا حول أنباء رحيل النجم الفرنسي المخضرم نجولو كانتي من نادي الاتحاد السعودي إلى صفوف الهلال، على سبيل الإعارة، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الهلال السعودي، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، لخوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

ويلعب الفريق الهلالي في المجموعة الثامنة بمونديال الأندية التي تضم كلاً من:

ريال مدريد الإسباني.

رد بول سالزبورج النمساوي.

باتشوكا المكسيكي.

“ماركا” تسخر من ارتباط كانتي بـ الهلال

وعلقت صحيفة “ماركا” الإسبانية على أنباء انتقال نجولو كانتي إلى الهلال، على سبيل الإعارة بالتالي: “هل تتخيل أن يسمح برشلونة بإعارة أحد لاعبيه إلى ريال مدريد في كأس العالم للأندية؟”.

و أضافت الصحفية الشهيرة: “هذا ما يحاول الهلال السعودي فعله، حاليًا، باستعارة لاعب وسط الاتحاد كانتي قبل كأس العالم للأندية 2025”.

واكتفى نادي الهلال السعودي بإبرام صفقتين فقط في الموسم الجديد بضم علي لاجامي مدافع النصر، وعبد الكريم دارسي جناح الأهلي، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقودهم بانتهاء موسم 2024/2025.

مسيرة رائعة لـ كانتي مع الاتحاد السعودي

وساهم نجولو كانتي في تحقيق نادي الاتحاد السعودي للثنائية المحلية، خلال الموسم الماضي 2024/2025، بتحقيق لقب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم نجولو كانتي إلى صفوف الفريق الاتحادي، خلال الميركاتو الصيفي للعام 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة انتقال حُر عقب انتهاء عقده داخل ملعب “ستامفورد بريدج”.

ومر نادي الهلال بمنعطف خطير خلال الأيام القليلة الماضية، والتي انتهت بإغلاق باب القيد لفترة الانتقالات الاستثنائية، التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025، للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وشهدت الأسابيع الماضية، مساعى مكثفة من جانب نادي الهلال بكل قوة، للتعاقد مع العديد من الصفقات العالمية، مثل:

برونو فيرنانديز من مانشستر يونايتد.

فيكتور أوسيمين من نابولي.

ثيو هيرنانديز من ميلان.

أنخيلينو من روما.

فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة.

ولكن كل هؤلاء اللاعبين رفضوا فكرة الانتقال لفريق الهلال السعودي، خلال الفترة الحالية، رغم ضخامة العروض المالية، ومشاركة الفريق بمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.