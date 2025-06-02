تعليق شريف إكرامى على تتويج بيراميدز بدورى أبطال إفريقيا

أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى فريق بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز التاريخي على صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي البطولة القارية.

ونشر إكرامي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) رسالة مطولة عبر فيها عن فخره الشديد بالإنجاز، قائلاً:

كلمة مبروك لا تكفي لكل لاعبي بيراميدز الأبطال، مبروك للجهاز الفني والإدارة على تحقيق الحلم والإنجاز التاريخي، أول بطولة إفريقية بهذا الحجم في تاريخ النادي.

وأضاف : تحقيق هذا الحلم لم يكن سهلاً، خاصةً لفريق غير جماهيري، لكن بالإصرار والاجتهاد تمكنا من صناعة واقع جديد، بيراميدز اليوم حفر اسمه وسط الكبار.

واختتم شريف إكرامي رسالته بالتأكيد على خصوصية هذا التتويج بالنسبة له، قائلاً:

فخور بلقب دوري الأبطال الرابع في مسيرتي، لكن فرحة هذه البطولة مختلفة، النجاح هذه المرة له طعم ومعنى خاص.