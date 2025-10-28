تعليق سلوت على هدف صلاح الأخير في برينتفورد

يبدو أن الأزمة التى إستمرت لأيام وقام على إثرها النجم المصري محمد صلاح بإزالة صورة وشعار ليفربول من حساباته جعلت مدربه يستفيق ويقرر مصالحة الفرعون بتصريحاته، حيث أثنى الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، على الدولي المصري محمد صلاح واصفا الهدف الذي سجله في مرمى برينتفورد بالرائع رغم الخسارة 3-2 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2025-26.

برينتفورد ضد ليفربول

وتطرق سلوت لعودة محمد صلاح إلى التسجيل، في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “من الإيجابي دائمًا أن يسجل هدفًا، لقد كان إنهاءً رائعًا من مو”.

ويشكو ليفريول من تراجع النتائج الموسم الحالي بعد تلقي الخسارة الرابعة تواليا في الدورى الإنجليزى ما ساهم في تراجع ترتيب الفريق للمركز السادس.

فيما استعاد محمد صلاح ذاكرة التهديف بعد صيام دام أكثر من 40 يوما وهو الأمر الذي وضع ضغوطا على اللاعب بشكل كبير.