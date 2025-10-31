أخبار الرياضة

تعليق رافائيل لوزان على أزمة الكلاسيكو

آياتي خيري

قال رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، أن أزمة داني كارفاخال لاعب ريال مدريد مع لامين يامال لاعب برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو، الأحد الماضي، انتهت.

وتابع لوزان، في تصريحات لإذاعة كوبي الإسبانية أن المشادة التي جمعت كارفاخال ويامال عقب نهاية الكلاسيكو الأخير، مجرد لحظة توتر عابرة، مضيفا : لست من محبي الجدل، كان مجرد موقف ساخن وسينتهي عند هذا الحد، نحن بحاجة إلى كلا اللاعبين، فهما من رموز كرة القدم العالمية”.

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني أنه لم يتحدث بعد مع المدرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب اسبانيا بشأن ما حدث، لكنه لا يرى أن الأمر سيؤثر على أجواء المنتخب الإسباني، مؤكدا : لم أتمكن من الحديث معه بعد، وسألتقيه اليوم. هذه أمور تحدث في كرة القدم”.

و شدد لوزان على أن العلاقة بين الاتحاد والأندية ممتازة، خاصة فيما يتعلق بتعامل الأندية مع المنتخب وإرسال لاعبيها الدوليين، مضيفًا: “نحن مطمئنون لأن هناك تواصلاً مباشرًا ومستمراً مع الأندية، ونعلم أن اللاعبين ينتمون إليها، ولذلك نحرص على الاهتمام بكل التفاصيل. لدينا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، أهمها التأهل إلى كأس العالم الصيف القادم”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.