تعليق رافائيل لوزان على أزمة الكلاسيكو

قال رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، أن أزمة داني كارفاخال لاعب ريال مدريد مع لامين يامال لاعب برشلونة، خلال مباراة الكلاسيكو، الأحد الماضي، انتهت.

وتابع لوزان، في تصريحات لإذاعة كوبي الإسبانية أن المشادة التي جمعت كارفاخال ويامال عقب نهاية الكلاسيكو الأخير، مجرد لحظة توتر عابرة، مضيفا : لست من محبي الجدل، كان مجرد موقف ساخن وسينتهي عند هذا الحد، نحن بحاجة إلى كلا اللاعبين، فهما من رموز كرة القدم العالمية”.

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني أنه لم يتحدث بعد مع المدرب لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب اسبانيا بشأن ما حدث، لكنه لا يرى أن الأمر سيؤثر على أجواء المنتخب الإسباني، مؤكدا : لم أتمكن من الحديث معه بعد، وسألتقيه اليوم. هذه أمور تحدث في كرة القدم”.

و شدد لوزان على أن العلاقة بين الاتحاد والأندية ممتازة، خاصة فيما يتعلق بتعامل الأندية مع المنتخب وإرسال لاعبيها الدوليين، مضيفًا: “نحن مطمئنون لأن هناك تواصلاً مباشرًا ومستمراً مع الأندية، ونعلم أن اللاعبين ينتمون إليها، ولذلك نحرص على الاهتمام بكل التفاصيل. لدينا تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، أهمها التأهل إلى كأس العالم الصيف القادم”.