تعليق رئيس أهلى جدة السعودى السابق على الهزيمة من بيراميدز بالامس

أحمد المدبولي

أعرب أحمد المرزوقي رئيس نادي أهلي جدة السابق عن استيائه من خسارة فريقه أمام بيراميدز بنتيجة 3-1 في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

 

وأوضح المرزوقي في تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية أن توقيت مباراة الأهلي أمام الهلال في دوري روشن، التي أقيمت قبل أيام قليلة، كان له تأثير مباشر على أداء اللاعبين.

 

وأشار إلى أن الإرهاق ظهر بوضوح على أغلب نجوم الفريق طوال اللقاء.

 

وأضاف أن القرارات الفنية للمدرب يايسله ساهمت في الهزيمة، وعلى رأسها الدفع بالبرازيلي ويندرسون جالينو رغم معاناته من إصابة.

 

الأمر الذي أجبره على مغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول. 

 

كما انتقد الضعف الدفاعي الواضح، الذي فتح الطريق أمام هجمات بيراميدز المستمرة حتى صافرة النهاية.

 

وختم المرزوقي حديثه قائلاً : الأهلي لم يقدم مستوى يليق بنهائي قاري، ولم يكن يستحق حتى التعادل. 

 

نحمد الله أن الخسارة توقفت عند ثلاثة أهداف فقط، فجماهير الأهلي حضرت مبكراً وساندت بقوة، لكنها خرجت حزينة على ضياع اللقب.

يذكر أن بيراميدز حقق إنجاز كبير بالفوز على أهلي جدة بثلاثية سجلها فيستون مايلي، ليظفر بلقب كأس إنتركونتيننتال 2025 على الأراضي السعودية.

